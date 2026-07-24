Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçecek İstanbul Kuzey Demir Yolu Geçişi Projesi'nde ihale sürecinin başlayacağını duyurdu. Projenin altyapı ve üstyapı işlerinin tasarım ve yapımına ilişkin ihale, 14 Ekim'de gerçekleştirilecek.

İKİ HAVALİMANI BİRBİRİ İLE BAĞLANIYOR

İstanbul Kuzey Demir Yolu Geçişi Projesi'nin Marmaray hattının Çayırova kesiminden başlaması ve Sabiha Gökçen Havalimanı ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden İstanbul Havalimanı'na, buradan da Çatalca'ya ulaşması planlanıyor.

Çatalca'da yapımı devam eden Halkalı-Çerkezköy Hızlı Tren Hattı'na entegre edilmesi öngörülen proje sayesinde Sabiha Gökçen Havalimanı ile İstanbul Havalimanı'nın ilk kez doğrudan demir yolu bağlantısına kavuşması hedefleniyor.

33 MİLYON YOLCU TAŞINACAK

Bakan Uraloğlu, hattın 7 gün 24 saat demir yolu taşımacılığına imkan sağlayacağını belirterek, Marmaray üzerindeki yükün hafifleyeceğini ve Orta Koridor üzerinden taşınabilecek yük kapasitesinin artacağını söyledi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçecek demir yolu hattının, Türkiye'nin Asya ile Avrupa arasındaki demir yolu taşımacılığındaki kapasitesini artırması bekleniyor. Projenin tamamlanmasının ardından yılda yaklaşık 33 milyon yolcu ile 30 milyon ton yük taşınması öngörülüyor.