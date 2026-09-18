İBB Meclisi eylül ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gencay Özcan başkanlığında Saraçhane’deki belediye binasında gerçekleştirildi.
Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından oylamaya sunulan İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı Ücret Tarifesi teklifi, meclis üyelerinin kararıyla kabul edilerek resmiyet kazandı.
ARAÇ TÜRLERİNE GÖRE GEÇİŞ ÜCRETLERİ
Kabul edilen yeni tarifeyle birlikte İstinye-Çubuklu hattını kullanacak araç türlerinin ödeyeceği tutarlar netleşti.
Motosiklet: 100 TL
Otomobil: 220 TL
Arazi Aracı: 250 TL
Minibüs ve Küçük Otobüs: 320 TL
N1 Kategorisi Taşıtlar (Azami 3.500 kg): 430 TL
Otobüs (20-27 Koltuklu): 625 TL
BİSİKLET GEÇİŞLERİNDE YOLCU ÜCRETİ ESASI
Açıklanan tarifede bisiklet sürücüleri için özel bir düzenlemeye gidildi.
Bisikletler için ayrıca bir araç geçiş ücreti uygulanmayacağı, hattı kullanacak bisikletlilerden sadece standart yolcu ücreti tahsil edileceği belirtildi.