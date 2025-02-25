İstanbul Planlama Ajansı (İPA), ocak ayına ait "İstanbul Barometresi" araştırmasını yayımlandı. Araştırmaya katılanların yüzde 50'den fazlası ev içi gündemlerinin ekonomik sorunlar olduğunu söylerken; yüzde 50'ye yakını geçinmekte zorlandığını dile getirdi.

Bin İstanbulluyla telefon üzerinden görüşülerek hazırlanan araştırmanın sonuçları şu şekilde oldu:

Ocak ayında İstanbulluların ev içi gündemi ekonomik sorunlar ve Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangın faciası oldu.

Katılımcıların yüzde 53,9’u ekonomik sorunların, yüzde 13,5’i Bolu’da Kartalkaya’da yaşanan yangın faciasının ve yüzde 4,5'i sağlık sorunlarının ev içi gündemlerinin olduğunu söyledi.

YÜZDE 50'YE YAKINI GEÇİNMEKTE ZORLANDI

Araştırmaya katılan katılımcıların yüzde 23'ü geçinemediğini ve bazı ödeme ve temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını belirtti.

Yüzde 11,5’i rahatlıkla geçinip birikim yapabildiğini, yüzde 38,8’i geçinebildiğini fakat kenara para ayırmadığını, yüzde 26,7’si ise bazı ek harcamalardan kısarak ay sonunu zor getirdiğini kaydetti.

OCAKTA DA BORÇLANILDI

Katılımcıların yüzde 50,2’si bankadan ihtiyaç kredisinden, yüzde 27,3’ü bankalarınesnek hesap hizmetinden, yüzde 16,5’i ise yakın arkadaşından borç aldığını söyledi.

YÜZDE 55'İ KREDİ KARTI BORCUNU ÖDEYEMEDİ

Kredi kartı kullananların yüzde 44,1’i aylık kredi kartı borcunun tamamını, yüzde 32,5’i ise borcun asgari tutarını ödeyebildiğini belirtti.

Yüzde 8,7’si asgari tutar ile borcun tamamı arasında bir miktarda, yüzde 4,9’u asgariden az miktarda ödeme yapabildiğini belirtirken, yüzde 9,8’i ise kredi kartı borcunu hiç ödeyemediğini ifade etti.

ÇALIŞANLARIN İŞLERİNDEN MEMNUNİYET ORANI NE?

Araştırmaya katılanların yüzde 75,4'ü çalıştığını işten memnun olduğunu söyledi. Yüzde 13,7’si kısmen memnun olduğunu, yüzde 10,9’u ise memnun olmadığını belirtti.

STRES SEVİYESİ YÜKSEK

Araştırmada, katılımcılara ocak ayındaki duygu halleri sorularak, 10 üzerinden değerlendirmeleri istendi. Buna göre, İstanbulluların ortalama stres seviyesi 7,2 olarak ölçülürken kaygı seviyesi 6,6 olarak ölçüldü. Ocak ayındaki yaşam memnuniyeti 4,5 ve mutluluk seviyesi 4,9 oldu. Katılımcıların geleceğe dair umudu ise 4,2 olarak ölçüldü.

İNDİRİM MARKETLERİ VE SEMT PAZARLARI TERCİH EDİLDİ

Katılımcılara hanelerinin gıda ve temel ihtiyaçlarını karşıladıkları alışveriş alanları soruldu. Buna göre, yüzde 26,1’i indirim marketlerini, yüzde 23,6’sı semt pazarlarını her zaman tercih ettiğini belirtti. Katılımcıların yüze 75,5’i organik pazardan,

yüzde 62,6’sı ise online marketlerden hiç alışveriş yapmadığını belirtti.

YATIIRM TERCİHLER NE OLDU?

Birikim yapabildiğini belirten katılımcıların yüzde 59,7’si altın, yüzde 15,9’u hisse senedi ve yüzde 13,1’i kripto paralara yatırım yaptığını belirtti.