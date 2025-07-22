Ali MACİT / Ali Can POLAT

Milyonlarca İstanbullunun tüm itirazlarına karşın iktidarın Kanal İstanbul ısrarı sürüyor. Öyle ki bu ısrar inada dönüştü, devam eden konut inşaatlarında her geçen gün katlar yükselirken güzergaha yapılan otoyol için de adeta reklam filmi gibi haberler servis edildi. Konut inşaatları altıncı kata ulaşırken, Rönesans Holding’in yapımını sürdürdüğü otoyolda yer alan köprünün ayakları 110 metre yüksekliğe çıktı.

İBB HER ALANDA DİRENDİ

CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘ihanet’ projesi olarak tanımladığı Kanal İstanbul projesindeki konutların yapımı tam gaz devam ediyor. İmamoğlu tutuklandıktan sonra başlanan inşaatlarda bazı binaların altıncı kata dahi ulaştığı görüldü. Kanal İstanbul projesine ilişkin alınan rezerv alan ilanı ve 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği kararları, İstanbul 5. İdare Mahkemesi tarafından hukuka aykırı bulunarak iptal edilmişti. Kanal İstanbul güzergahında Sazlıdere Barajı havzasındaki TOKİ inşaatına, Su Havzalarını Koruma Yönetmeliği’ne uymadığı için İSKİ tarafından yıkım tebligatı verildi.

‘SUÇ İŞLİYORSUNUZ’

Bütün karşı çıkışlara rağmen iktidar, Kanal İstanbul inadından vazgeçmiyor. Deprem bölgesinde ihale alan 11 şirket, inşaatını tam gaz sürdürüyor. İmamoğlu da yapılaşmaya dikkat çekerek iktidara “Suç işliyorsunuz” uyarısı yapmıştı. İmamoğlu, “İSKİ ve İBB’nin defalarca yaptığı ‘Bu yapılar yasadışı, kaçak’ uyarılarına rağmen yeni ihaleler açıldı. Bu projelerle birlikte toplam konut sayısı 38 bine, nüfus ise şimdilik 100 bine, toplamda 2 milyona ulaşacak” ifadelerini kullandı.

Nispet yapar gibi haber servisi

Ekrem İmamoğlu’nun “Yasayı çiğniyorsunuz. Suç işliyorsunuz” uyarısının üzerinden bir hafta geçmeden dün bir haber ajansında Kanal İstanbul güzergahında “Çalışmaların tam gaz sürdüğü” haberi servis edildi. Bölgede yapımı süren Rönesans Holding’e ait otoyolun yapımına dair yeni görüntüler yayınlandı. İstanbullu ile inatlaşır gibi İBB Başkanı’nın uyarılarının hemen ardından servis edilen görüntülerde köprü yolunun oluşmaya başladığı görülürken “Başakşehir-Nakkaştepe Otoyolu güzergahında yer alan köprünün ayakları 110 metre yüksekliğe ulaşırken yol platformları yerleştirilmeye başlandı” ifadeleri kullanıldı.

Ekinler, arılar ve hayvancılık da bitti

Yapılaşma hızla devam ederken doğa katliamı da sürüyor. İçme suyu havzasının yanı sıra tarım alanları ve hayvancılık da talan ediliyor. Daha önce köylünün ekili arazileri iş makineleri tarafından bertaraf edilmişti. Şimdi de bölgedeki arı kovanlarının iş makinelerinin çalışmalarında zarar gördüğü ve arıcılığın neredeyse bittiği görüldü.