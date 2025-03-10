İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu arttı. Özellikle işe gidiş saatlerinde Altunizade ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yollarında ciddi sıkışıklık yaşanıyor.
Bu bölgelerde araçların ilerlemesi oldukça yavaşlarken, sürücüler zaman zaman uzun kuyruklar oluşturuyor.
Trafiğe kalmamak için toplu taşıma kullanan vatandaşlar toplu taşımada da yoğunlukla karşı karşıya. İBB Trafik yoğunluk haritasında göre kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 60'ı zorluyor.
Asya'da yüzde 56 Avrupa'da da yüzde 58 yoğunluk yaşanıyor.