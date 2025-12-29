1’inci Lig'in 19’uncu haftasında Adana Demirspor, Hatay’da karşılaştığı İstanbulspor’a 5-1 mağlup oldu. 29’uncu dakikada ceza sahası önünden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Salih’in vuruşu barajdan döndü. Dönen topa bir kez daha vuran Salih, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0. 31’inci dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Enver’in pasında, kaleciden seken topu Loshaj tamamladı: 1-1. 45 2’nci dakikada Loshaj’ın ceza sahasına sokularak çektiği şutta savunmadan seken topu önünde bulan Emir, meşin yuvarlağı kalecinin sağından filelere gönderdi: 1-2. 60’ıncı dakikada sol kanattan gelen orta sonrası meşin yuvarlağı alan Loshaj, topu kale önüne çıkardı. Mustafa’nın düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-3. 76’ncı dakikada ceza sahası içinde savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Mustafa, sol köşeye yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 1-4. 90’ıncı dakikada sol kanattan gelen topu kontrol eden Fahri Ay, rakibinden sıyrılarak şutunu çekti. Kaleciden dönen topa bir kez daha vuran Fahri Ay, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-5. Adana Demirspor, İstanbulspor'a 5-1 mağlup oldu. STAT: Fuat Tosyalı HAKEMLER: Burak Olcar, Emre Doğu, Azad İlhan ADANA DEMİRSPOR: Murat Uğur Eser, Enes Demirtaş (Dk. 63 Doğuhan Dübüş), Buğra Demirkıran, Ali Fidan (Dk. 82 Ali Arda Yıldız), Kürşat Türkeş Küçük, Ahmet Bolat (Dk. 70 Diyar Zengin), Gökdeniz Tunç (Dk. 81 Toprak Bayar), Salih Kavrazlı, Osman Kaynak, Mert Menemencioğlu (Dk. 81 Kayra Saygan), Aykut Sarıkaya İSTANBULSPOR: Alp Tutar, Yunus Bahadir, Emrecan Uzunhan, Modestas Vorobjovas, Vefa Temel (Dk. 45 Mendy Mamadou), Florian Loshaj (Dk. 75 Fahri Ay), Duran Şahin (Dk. 75 Fatih Tultak), Yusuf Ali Özer, Enver Cenk Şahin (Dk. 59 David Sambissa), Emir Kaan Gültekin (Dk. 75 Alieu Cham), Mustafa Sol GOLLER: Dk. 29 Salih Kavrazlı (Adana Demirspor), Dk. 31 Florian Loshaj, Dk. 45 2 Emir Kaan Gültekin, Dk. 60 ve Dk. 76 Mustafa Sol, Dk. 90 Fahri Ay (İstanbulspor) SARI KARTLAR: Enes Demirtaş, Mert Menemencioğlu (Adana Demirspor), Duran Şahin, Vefa Temel (İstanbulspor)

