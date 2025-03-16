Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında, Uğur Okulları İstanbulspor ile Gençlerbirliği takımları Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 5-0 kazandı.
Maçta gol perdesini 15. dakikada Emir Kaan Gültekin açarken Gaoussou Diarra 27., 57. ve 77. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaptı. İstanbulspor'un diğer golünü ise 71. dakikada Florent Loshaj kaydetti. Bu sonuçla birlikte İstanbulspor, ligdeki son 5 maçında 3. galibiyetini elde etti ve puanını 46'ya yükseltti. Gençlerbirliği ise 48 puanda kaldı.