Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında, Uğur Okulları İstanbulspor ile Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor takımları Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşılaştı.
Maçı ev sahibi ekip 5-0 kazandı. İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Florian Loshaj (P), 26. ve 29. dakikalarda Emir Kaan Gültekin, 60. dakikada Yusuf Ali Özer ve 69. dakikada Özhan Şahan kaydetti.
Bu sonuçla birlikte İstanbulspor, ligde üst üste 3. galibiyetini alarak 52 puanla 4. sıraya yükseldi. Yeni Malatyaspor ise 32 haftada 32 mağlubiyet ile -21 puanla son sırada bulunuyor.