İstanbul'u lodos vurdu: Dev dalgalar oluştu, ağaç devrildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da önceki gün başlayan lodos, gece saatlerinde de etkisini sürdürdü. Üsküdar ve Beşiktaş sahillerinde lodos nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu.
GÜNGÖREN'DE AĞAÇ YOLU KAPATTI
Güngören Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi Gülbayır Sokak'ta saat 23.30 sıralarında lodos nedeniyle bir ağaç yola devrildi. Sokak trafiğe kapanırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla ağaç kesilerek yoldan kaldırıldı. Sokak yeniden ulaşıma açıldı.