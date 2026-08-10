Avcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün 04.08.2026 tarihli yazısında, ekiplerce inceleme amaçlı alınan deniz suyu numunelerine ait analiz sonucunda suda uygunsuzluklar tespit edildi. Bunun üzerine Avcılar'da bulunan Ambarlı sahil bölgesinde halk sağlığını korumak amaçlı denize girişler yasaklandı.

Sahile halkı uyarı amaçlı bir tabela konulmasına rağmen bazı vatandaşların uyarılara aldırış etmeyip denize girdiği görüldü. Öte yandan, o bölgede bulunan ekipler ise vatandaşları sudan çıkmaları konusunda uyardı.

Avcılar sakinlerinden Hasan Fener, "Denizimizi incelediler. Suyun denize girilmesi için uygun olmadığını belirttiler. Tabela ile de insanlara duyurulmaktadır" dedi.

Bölgede bulunan İSKİ Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin denize arıtmadan su deşarj ettiği iddiaları gündeme gelmiş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tesiste incelemelerde bulunmuştu. Ekiplerin kentsel atık sularının bir kısmının arıtma işlemi yapılmadan deşarj edildiğini tespit etmesi üzerine İSKİ'ye 3 milyon 343 bin 688 TL idari ceza uygulanmıştı.