Beykoz Kaymakamlığı, ilçenin Karadeniz'e kıyısı olan sahillerde yüksek dalga boyu nedeniyle 13 ve 14 Ağustos tarihlerinde denize girmeyi yasakladığını duyurdu.
Yasaklanan Alanlar ve Yasal Dayanak
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "İlçemiz Beykoz sınırlarında, Karadeniz'e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda dalga boyu yüksekliği nedeniyle 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince 13 Ağustos Perşembe ve 14 Ağustos Cuma günlerinde 2 gün süreyle denize girmek yasaklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.