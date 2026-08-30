Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi, Marmara Denizi'nde 18-20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen 185 depremi inceledi. Yapılan sismolojik analizler, sarsıntıların doğrudan Adalar Fayı üzerinde değil, fayın kollarında gelişen bir aktivite olduğunu ortaya koydu.

Merkez Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir ve Araştırma Görevlisi Dr. Can Eytemiz, en büyüklüğü 3,2 en küçüğü 1,4 olan depremleri yapay zeka destekli yöntemlerle yeniden konumlandırdı. Çalışma, sismik aktivitenin kilitli segment üzerinde olmadığını, ancak o bölgeye çok yakın bir yerde gerçekleştiğini gösterdi.

"BÜYÜK BİR DEPREM OLACAĞI SÖYLEYEMEM"

Prof. Dr. Sözbilir, 2010 yılından bu yana alandaki depremleri 7 günlük periyotlarla taradıklarını belirtti. Sözbilir, "Depremlerin belli ölçekteki dizilimi doğrudan Adalar Fayı üzerinde gerçekleşmemiş. Yani bunu bizim kilitli fay sınıfında değerlendiren Adalar Fayı'nın kolları üzerinde gelişen bir sismik aktivite olarak değerlendirebiliriz" dedi.

Sözbilir, deprem fırtınasının birkaç gün sürdüğünü ve ardından birdenbire bittiğini ifade ederek, "Bu depremler oldu diye 'ardından büyük bir deprem olacak' diye bir şey söyleyemeyiz. Bu, Marmara Bölgesi'nde yüzyıllardır devam eden bir aktivite. Dolayısıyla böyle kümelenmeler şeklinde birkaç gün süren deprem fırtınası şeklindeki fırtının sadece bir tanesi bu" diye konuştu.

Uzmanlar, 1999 depreminin Gebze tarafına kadar geldiğini ve Adalar Fayı ile Kumburgaz Segmenti gibi segmentlerin kırılmasının beklenildiğini hatırlattı. Dünya genelindeki bilimsel çalışmalarda bu fayların belli kesimlerinde kilitlenme olduğu saptandığını, bunun stres ve gerilim biriktirdiğini belirten Sözbilir, gelecekte bu enerjinin boşaltılacağını vurguladı.

"ÖNCÜ DEPREM OLMAK İDDİASI BİLİMSEL DEĞİL"

Çalışmaya katılan Dr. Can Eytemiz, kilitli zonun çok yakınında olmasının bölgenin mercek altına alınması gerektiğini belirtti. Eytemiz, "Özellikle yıllardır söylenen bir deprem tehlikesinin olduğu bölge olduğu için bu durum bir risk teşkil etmeyecektir. Öngörü bu şekilde ancak mutlaka mercek altına alınıp titizlikle incelenmesi gerektiği düşüncesindeyim. Bu büyüklükteki depremlerin öyle bir tetikleme gücünün olması beklenmez. Bu tarz depremlerin bir öncü deprem olması yönünde hiçbir bilimsel tutarlı sonuca varılamaz" şeklinde konuştu.