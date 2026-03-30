İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Yönetim Yenileme AŞ'nin (İSYÖN) Gürpınar Su Ürünleri Hali'ndeki verilerine göre, şubat ayında halde 92 farklı ürün satıldı.

Halde, şubatta toplam 6 bin 938 ton balık satışa sunulurken, ağlara en çok hamsi takıldı.

Şubat ayında 3 bin 697 ton hamsi alıcı bulurken, halde satılan ürünlerin yüzde 53,29'unu hamsi oluşturdu.

Bir önceki ay en çok tüketilen istavritten tahtını geri alan hamsiyi, şubatta 1457 tonla istavrit, 245 tonla mezgit, 218 tonla levrek, 212 tonla çipura, 136 tonla somon, 123 tonla sardalya, 66 tonla tekir, 49 tonla palamut ve 47 tonla lüfer izledi.

Şubatta hamsinin kilogramı ortalama 41,80 liradan satılırken, istavrit 44,37 lira, mezgit 111,46 lira, levrek 374 lira, çipura 331,97 lira, somon 280 lira, sardalya 53,98 lira, tekir 272,88 lira, palamut 489,70 lira ve lüfer 784,88 liradan alıcı buldu.

EN PAHALI BALIK SİNARİT

Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde birim fiyatı en yüksek olan ürün ise sinarit oldu.

Şubat ayında kilogramı ortalama 1422,99 liradan satılan sinariti, 1035,90 lirayla pisi, 1000 lirayla lahoz, 982,35 lirayla dülger, 961,67 lirayla kalkan, 923,55 lirayla lipsoz, 889,37 lirayla jumbo karides, 750,79 lirayla deniz levreği, 661,26 lirayla barbunya ve 650 lirayla deniz çipurası takip etti.