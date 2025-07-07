Sosyal medya platformlarında “Otomobilinefendisi” kullanıcı adıyla tanınan otomobil uzmanı Hasan Aytekin, Temmuz 2025 itibarıyla 1 milyon 500 bin TL’nin altında satın alınabilecek araçları paylaştı.

Aytekin’in yayımladığı liste, araç almayı düşünen binlerce kişi tarafından ilgiyle karşılandı. Peki, hangi marka ve model fiyat/performans dengesinde öne çıktı? Listenin zirvesinde hangi otomobil yer aldı?

İşte detaylı liste ve sürpriz lider

Aytekin’in listesi, giriş segmentinden C sınıfına kadar birçok farklı marka ve modeli içeriyor. Türkiye otomobil pazarındaki güncel kampanyalar ve distribütör fiyatlarına göre hazırlanan bu liste, alım gücüne hitap eden modelleriyle dikkat çekiyor.

25. Nissan - Juke - 1.0 DIG-T 115PS MHEV Tekna - 1.499.500 TL

24. Renault - Clio - 1.0 TCe X-Tronic Icon - 1.409.000 TL

23. Renault - R5 - Renault R5 Evolution EV60 150 hp - 1.450.000 TL

22. Togg - T10X - T10X V1 RWD Standart Menzil - 1.432.600 TL

21. BYD - Dolphin - BYD Dolphin 150 kW 60 kWh Design - 1.495.000 TL

20. MG - MG4 - Comfort - 1.379.000 TL

19. MG - ZS - Comfort 1.0L AT - 1.399.000 TL

18. Opel - Frontera - Elektrikli 83 kW Edition - 1.359.900 TL

17. Opel - Corsa - Elektrikli 100 kW Edition - 1.419.000 TL

16. Opel - Corsa - 1.2 100 HP Benzin GS - 1.330.000 TL

15. Opel - Corsa - 1.2 75 HP Benzin Edition - 1.299.000 TL

14. Kia - Picanto - 1.2 DPI 79 PS AMT Benzin Cool - 1.280.000 TL

13. Kia - Picanto - 1.0 L DPI 67 PS AMT Feel - 1.210.000 TL

12. Citroën - Elektrikli ë-C3 Aircross - ë-C3 Aircross 83 kW Elektrikli Motor - 1.307.000 TL

11. Citroën - Elektrikli ë-C3 - ë-C3 Elektrikli Motor Max - 1.189.900 TL

10. Citroën - Elektrikli ë-C3 - ë-C3 Elektrikli Motor - 1.129.900 TL

9. Hyundai - Bayon - 1.2 MPI 79 PS Jump - 1.362.000 TL

8. Hyundai - i20 - 1.0 T-GDI 100 PS DCT Style - 1.392.000 TL

7. Hyundai - i20 - 1.2 MPI 79PS Jump - 1.234.000 TL

6. Hyundai - i10 - 1.2 MPI 79PS Style - 1.180.000 TL

5. Hyundai - i10 - 1.2 MPI 79PS Jump - 1.129.000 TL

4. Fiat - Egea Cross - 1.6 M.Jet 130 HP DCT S/S Trekking - 1.314.900 TL

3. Fiat - Egea Cross - 1.4 Fire 95 HP S/S Urban - 1.129.900 TL

2. Fiat - Egea Sedan - 1.6 M.Jet 130 HP DCT S/S Easy - 1.429.900 TL

1. Fiat - Egea Sedan - 1.4 Fire 95 HP S/S Easy - 999.900 TL