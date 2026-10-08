California Altına Hücum döneminin ikonik sembollerinden biri kabul edilen 1852 basımı 50 dolarlık altın para, düzenlenen müzayedede alıcı komisyonu dahil 367 bin 875 dolara (yaklaşık 18,1 milyon lira) satıldı. Toplam 93 teklifin verildiği satış, tarihi bölgesel madeni paralara olan ilgiyi bir kez daha gözler önüne serdi.

Müzayede evi GreatCollections tarafından düzenlenen “Centennial Collection of Territorial Rarities” (Bölgesel Nadireler Yüzüncü Yıl Koleksiyonu) kapsamında, döneme ait nadir altın ve gümüş paralar koleksiyonerlerin beğenisine sunuldu.

Koleksiyondaki dikkat çekici parçalardan biri olan 1852 tarihli “U.S. Gold Assay Office Augustus Humbert 887 Reeded Edge” tanımlı 50 dolarlık altın para, 6 Eylül'de gerçekleştirilen bireysel satışta 367 bin 875 dolara alıcı buldu.

TARİHİ PARA YÜKSEK KORUNMA SEVİYESİYLE ÖNE ÇIKTI

Dönemde yaşanan federal para eksikliği nedeniyle San Francisco'daki ABD Ayar Evi ve resmi ayar memuru Augustus Humbert tarafından üretilen para, California'daki alüvyon altınının doğal saflığını yansıtacak şekilde 887 saflıkta basıldı.

Boyutu ve tasarımıyla geleneksel Amerikan paralarından ayrılan bu tür parçalar, halk arasında 'slug' olarak adlandırılıyordu. Paralar, özellikle California Altına Hücum döneminde ticari işlemlerde kullanılmak üzere dolaşıma sokuldu.

Söz konusu paranın üç farklı tırtıllı kenar varyasyonu arasında en nadir örnek olduğu belirtiliyor. PCGS tarafından MS-63+ derecesiyle değerlendirilen para, ağır aşınma izleri taşımaması ve yüksek korunma seviyesini korumasıyla dikkat çekti.

Bu özellikleri sayesinde kendi kategorisinde bilinen en iyi örnekten iki tam derece daha yüksek puan alan tarihi para, numismatik dünyasında da önemli bir yere sahip oldu.