2025’in sonuna yaklaşılırken en çok merak edilen konular arasında “2026’da vergi, harç ve trafik cezaları ne kadar artacak?” sorusu öne çıktı. Yeniden değerleme oranı (YDO), bu artışların temelini oluştururken, gözler açıklanacak resmi rakamlara çevrildi.

Ekonomim yazarı Alaattin Aktaş, YDO üzerinden yaptığı hesaplamalarla 2026 için tahmini artış oranını duyurdu. Aktaş’a göre YDO yüzde 25,25 seviyesinde gerçekleşebilir. Bu da başta trafik cezaları olmak üzere MTV ve emlak vergisinde ciddi artış anlamına geliyor.

Aktaş’ın tahmini: Yüzde 25,25

Alaattin Aktaş, “Benim tahminim Yİ-ÜFE’nin eylül ve ekimde yüzde 1,5’er artış göstereceği yönünde. Bu durumda da ekim sonundaki yıllık ortalama Yİ-ÜFE artışı, bir başka ifadeyle yeniden değerleme oranı yüzde 25,25 olacak.” ifadelerini kullandı.

Aktaş, Cumhurbaşkanı’nın trafik cezalarına yapılacak zam oranını değiştirme yetkisi bulunmadığını vurgulayarak, 2026 trafik cezalarının yaklaşık yüzde 25,25 artacağını belirtti.

2026 TRAFİK CEZALARI LİSTESİ

Yeni zam oranıyla birlikte trafik cezaları kalem kalem şöyle olacak:

Trafik İhlali 2025 (TL) 2026 (TL)

Kırmızı ışık ihlali 2.167 2.714

Trafik işaret levhalarına uymamak 993 1.243

Cep telefonu kullanmak 2.167 2.714

Emniyet kemeri takmamak 993 1.243

Makas atmak 9.267 11.606

Drift atmak 46.392 58.105

Tek yönlü yolda ters yönde gitmek 9.267 11.606

Hatalı park etmek 993 1.243

Engellilere ayrılan yerlere park etmek 1.986 2.487

Emniyet şeridi ihlalleri 9.267 11.606

Hız sınırını %10’dan %30’a kadar aşmak 2.167 2.714

Hız sınırını %30’dan %50’ye kadar aşmak 4.512 5.651

Hız sınırını %50’den fazla aşmak 9.267 11.606

Plaka ile ilgili bazı ihlaller 3.080 3.870

Yaya takip kurallarına uymamak 993 1.243

Araçlarda uygun ışık donanımı bulundurmamak 4.512 5.651

Dönüş ışıklarını geç anlamında kullanmak 993 1.243

Sadece park lambaları ile seyretmek 993 1.243

Aracı tehlikeli tarzda yüklemek 2.072 2.595

Alkollüyken araç kullanmak (0,50 promil üstü - 1. defa) 9.267 11.606

Alkollüyken araç kullanmak (0,50 promil üstü - 2. defa) 11.622 14.556

Alkollüyken araç kullanmak (0,50 promil üstü - 3 ve sonrası) 18.677 23.392

Alkol kontrolüne izin vermemek 26.557 33.262

MTV VE EMLAK VERGİSİ DE ARTACAK

Vergi artışları sadece trafik cezalarıyla sınırlı değil. Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) de aynı oranda artırılacağı tahmin ediliyor. Aktaş, “MTV iki yıldır (2024 ve 2025) YDO düzeyinde uygulanıyor. 2026 yılında da öyle olacaktır.” dedi.

Emlak vergisinde ise farklı bir hesaplama devreye giriyor. Kanuna göre bu vergi, YDO’nun yarısı oranında artırılıyor. Bu nedenle 2026’da emlak vergisinin yüzde 12,62 oranında zamlanması bekleniyor.