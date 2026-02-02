Dünyanın yakından takip ettiği Epstein skandalında ABD Adalet Bakanlığı, 3 bine yakın yeni dosyayı internet sitesi üzerinden erişime açtı.

2019 yılında kaldığı cezaevinde yaşamına son veren pedofili Jeffrey Epstein ve bağlantılarına ilişkin soruşturmada yeni isimler ortaya çıkarken, 3 bin sayfayı bulan dosyalarda çok sayıda Türk isim de yer aldı.

AHMET DAVUTOĞLU CEPHESİNDEN TEPKİ

Epstein dosyalarında, o dönem Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlık görevlerinde bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu için 'Henry Kissinger'a benzeyen bir siyasetçi' ifadelerine yer verildi.

İş insanı Thomas Pritzker tarafından Epstein'e gönderilen mailde Ahmet Davutoğlu'nu tanıtan bilgilere yer verilirken, söz konusu olaya ilişkin Gelecek Partisi'nden tepki gecikmedi.

Gelecek Partisi Sözcüsü Ufuk Karcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD’li Tom Pritzker’in, Jeffrey Epstein’a gönderdiği iddia edilen bir e-postada, Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu’nun isminin kendisinden habersiz şekilde geçirilmesi, bugün bilinçli ve organize bir şekilde provokasyon amaçlı kullanılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Ahmet Davutoğlu'nun söz konusu kişilerle temasta bulunduğu iddialarını yalanlayan Karcı, "Aynı dosya setinde yalnızca Sayın Ahmet Davutoğlu değil; Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Recep Tayyip Erdoğan, Bülent Ecevit dâhil olmak üzere Türkiye’nin ve dünyanın tanınmış birçok devlet insanının ismi de yer almaktadır." diye devam etti.





İHLAS HOLDİNG'İN CEO'SU DA BELGELER ARASINDA

Epstein belgelerinde yer alan bir başka Türk ise İhlas Holding CEO'su Ahmet Mücahit Ören oldu.

ABD Adalet Bakanlığı’nın Epstein belgeleri veritabanında yer alan belgelerde, İhlas Holding CEO’su Ahmet Mücahit Ören’in Epstein’in 20 yıl hapis cezası alan hükümlü suç ortağı Ghislaine Maxwell ile yazışmaları ortaya çıktı.



2004 tarihli konuşmanın çıktılarına göre ilk olarak Maxwell’in Ören’e “Bunu almayı dört gözle bekliyorum. Ayrıca bana kim olduğundan bahseden bir biyografini gönderebilirsen, bunu söylemekten nefret ediyorum ancak Richard (Branson) bir züppe ve sosyal statü avcısıdır.” ifadeleri yer alan bir mail gönderiyor.

Ören, Maxwell’e gönderdiği yanıtta şu ifadeleri kullanıyor:

“Hanımefendi,

İşte Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi’nden Bay Branson’a yazılan mektup. Özgeçmişimi de ekledim. Yardımınız için minnettar kalacağım; onunla konuştuğunuzda veya herhangi bir tepki aldığınızda lütfen bana haber verin. Başka bir şeye ihtiyacınız olursa lütfen bildirin.

Çok sevgiler ve saygılar. A”

Maxwell, birkaç gün sonra Ören’e yanıtında şunu söylüyor: “Bunu Pazartesi günü halledeceğim ve seni haberdar edeceğim.".

Ören’in Maxwell’e teşekkür ettiği cevabında ise “Çok teşekkür ederim. Ayrıca daha 'yaramaz' olmaz için sizden daha çok şey öğrenmeliyim" dediği görülüyor.



Epstein'in ortağı ve kız arkadaşı Ghislaine Maxwell, 2022 yılında tutuklandı ve reşit olmayan kız çocuklarını istismar etmek ve insan ticareti yapmak suçlarından 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Maillerde adı geçen Richard Branson'ın da Virgin Group’un kurucusu bir milyarder olduğu biliniyor. ABD Adalet Bakanlğı'nın yayımladığı Epstein belgelerinde adı geçen Branson'ın bir mailinde Epstein'e "haremini getir" dediği görülüyor.



ÖREN'DEN AÇIKLAMA: 'GÜLEREK VE HAYRETLE OKUDUM'



İhlas Holding CEO'su Ören, hakkında ortaya atılan iddialara sosyal medya hesabından şu sözlerle yanıt verdi:



"Sabahtan beri yazılanları, yorumları gülerek ve hayretle okudum. O maili, ingilizce bilen her kişi ne amaçla yazıldığını anlar. Davos toplantılarından tanıdığım kişiden, Virgin firmasının sahibi Richard Branson ile bir iş konusunda tanıştırması için yardımını istiyorum. Diğer sizin bahsettiğiniz o iğrenç adamla hiç bir alakası olmadığı açıkça ortadadır. Bu iftiralarınız da boşa çıktı. Konu bundan ibarettir."



DOKTOR ÖZ'ÜN SEYAHAT MASRAFLARI EPSTEIN'DEN



ABD Başkanı Donald Trump yönetiminde Medicare ve Medicaid Hizmetleri Direktörü olarak görev yapan Dr. Mehmet Öz de Epstein belgeleri arasında yer alan isimlerden oldu. Mailde yer alan bilgilere göre Epstein, Türk doktor Mehmet Öz’un 2004”teki seyahat masraflarını karşılamış. Epstein’dan, Bill Gates randevusu isteyen “Turkish friend”in (Türk arkadaş) kimliği ise merak konusu. Bu kişinin iş insanı Hüsnü Özyeğin olduğu iddia ediliyor.

RİXOS OTEL VE FETTAH TAMİNCE AYRINTISI

Belgelerde yer alan ifadeye göre, Epstein mağdurlarının bir kısmı Fettah Tamince'nin sahipliğini yaptığı Antalya Rixos Premium Belek Otel'e getirildi. Epstein'in yardımcısı olduğu belirtilen Lesley Groff'un 2017 yılında Tamince ile birlikte Sebla Soydan ve Elif Ceylan'a da e-posta attığı görüldü.

7 Haziran 2017 tarih e-postada şu ifadeler yer alıyor:

"Dün kendisine bir e-posta göndererek, ihtiyaçları ve bir masöz olarak mevcut seviyesini öğrenebilmemiz amacıyla bizimle iletişim kurabilmesi için CV’sini ve telefon numarasını istedim. Bu bizim doğru bir planlama yapmamızı sağlayacaktır.

Bana yanıt vermesini sağlayabilir misiniz? Onunla Spa Müdürümüzü görüştüreceğim ve buna göre bir plan hazırlayacaklar"

19 Haziran 2017 tarihli e-postada ise şu ifadeler yer alıyor:

"Merhaba Sebla ve Elif. Umarım iyi bir hafta sonu geçirmişsinizdir. Yollanan e-posta vasıtasıyla Rixos konaklamasının ödemeyi iki kez denedim ancak hata mesajı alıyorum. Visa bilgilerimi yollasam siz dener misiniz?"

Sebla Soydan'dan yanıt olarak gönderilen e-postada ise, "Sorun yok Lesley. Daha sonra da ödeyebilirsin, hiç problem değil. Kızlara ev sahipliği yapmayı dört gözle bekliyoruz." ifadeleri yer alıyor.

Sebla Soydan'dan Epstein'e yollanan 17 Temmuz 2017 tarihli e-postada şu ifadeler yer aldı:

Kızların bizimle alıştırma yapmasının başarılı olmasına sevindik. Sevecen karakterleri var ve verimli çalıştılar. Tarafımızca yardımcı olabileceğimiz bir şeyler olursa yardım etmekten mutluluk duyarız. Fettah da başarılar diliyor.



Epstein ise bu e-postadan bir saat sonra, "Sebla. Sana ve Fettah'a teşekkür ederim. Bu, benim ve onların hayatını değiştirdi. Sana borçluyum." yanıtını verdi.











