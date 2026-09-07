Ay, Yengeç burcunda başlıyoruz yeni haftaya. Gökyüzünde zorlu açılar hakim. Bu etkiyle beraber Ay ve Neptün arasındaki uyumlu açı şartları yumuşatabilir. Hayallere dalmak ve hislerimizle hareket etmek isteyebiliriz. Her şeyi oluruna bırakmakta fayda var. Sanatsal faaliyetler açısından değerlendirebileceğimiz bir gün.

KOÇ

Sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar , bu hafta güzel bir hafta sizler için , öncelikli olarak ev ve aile konularınız vurgu kazanıyor, maneviyatınız güçleniyor ve sevdiğinizi sevildiğinizi hissediyorsunuz

BOĞA

Sevgili Boğalar ve yükselen burcu Boğa olanlar , haftaya olumlu ve güzel giriş yapıyor olacaksınız, özellikle aşk hayatınızda sevdiğiniz kişiyle aranızda müthiş bir çekim söz konusu , ilişkiniz güçleniyor ve beraberliğiniz daha da keyifli hale geliyor.

İKİZLER

Sevgili İkizler ve yükselen burcu İkizler olanlar , bu hafta finans ve para konularında dikkatli olmak, hesap kitap işleri için destek almak iyi olabilir. Ay ‘ın Neptün ile açısı ev ve aile konularında olumlu gelişmelere vesile olacak.

YENGEÇ

Sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar, güzel bir haftaya başlıyoruz hep beraber, Yeniay’a doğru, yeni başlangıçlara doğru adım atacaksınız ve burcunuzun yöneticisi, ay da sizinle haftanın başında , kendinize olan güveniniz artarken , bir çok problemi çözmek için fırsatlarınız olacak.

ASLAN

Sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar, sizler için manevi duyguların öne çıkacağı bir hafta , özellikle haftanın başlarında kendinizi yorgun ve depresif hissedebilirsiniz. Ay ve Plüton arasında bir gergin açı oluşuyor, sizi manuple eden konulardan uzaklaşmalı ve baskı yaratan durumlardan kaçmalısınız.

BAŞAK

Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar ; sosyal çevrenizde yaratıcılığınız artarken , çeşitli işler ve koşuşturmalar da devreye giriyor, dernek , kuruluş , organizasyonlar sizi cezbediyor bu süreçte , burcunuz yenilenmek ve düzen kurmak isteğinize yön verecek.

TERAZİ

Sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar, haftaya iş konularınızla başlangıç yapıyorsunuz , toplantılar ve koşturmalar ön planda , bir takım ailevi sorunlardan ötürü yarım kalan işleriniz varsa onları tamamlamak sizler için iyi olacaktır.

AKREP

Sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar, bir şeyleri değiştirmek veya dönüştürmek için çok güçlü etkiler altındasınız bu hafta , uzak yerler , eğitim hayatınız , yüksek lisans , uluslararası ilişkiler konularında ve hukuk konularında adımlar atıyor.

YAY

Sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar, vergi kredi veya borç gibi ödemeler canınızı sıkabilir fakat bunu şaşırtıcı bir şekilde atlatabilir ve biranda her şeyin yoluna girdiğine tanıklık edebilirsiniz, sanki bir melek gelmiş ve size dokunmuş gibi bir hissiyat yaşayabilirsiniz.

OĞLAK

Sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak Olanlar, haftaya biraz şaşırtıcı biraz sıra dışı ve birazda bunaltıcı başlamış olabilirsiniz. En sevdiğimiz insan bazen bizi en çok kıran insan olabiliyor sevgili oğlaklar, ne demişler düşmanını uzakta arama.

KOVA

Sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar, günlük rutin ve sıkıcı işler siz göre değil belki , her şey bazen üstünüze üstünüze geliyor gibi hissedebilirsiniz. Sağlık konularınıza dikkat etmeli ve kontrollerinizi yaptırmalısınız.

BALIK

Sevgili Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar; hobileriniz , keyif aldığınız şeylerden para kazanma isteğiniz artıyor , bunun için bir çıkış yolu bulmaya çalışıyor gibisiniz fakat aynı zamanda her yerden de kıstırılmış durumdasınız.