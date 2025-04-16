'Hababam Sınıfı'nın elinde okul zili koridorlarda koşturan 'Hafize Ana'sı, 'Gülen Gözler'de Münir Özkul'un tonton eşi 'Nezaket Hanım'ı, 'Neşeli Günler'in turşucu annesi, inatçı 'Saadet Hanım'ı, 'Uykudan Önce' isimli televizyon programının 'Masalcı Teyze'si Adile Naşit… Türk sinemasının unutulmaz kadını Adile Naşit'in hayatı Çağan Irmak’ın yönetmenliğinde film oluyor.

BKM yapımcılığında çekilecek 'Adile' filminde usta oyuncuyu kimin canlandıracağı belli oldu.

Filmde Adile Naşit'in gençliğini Ecem Erkek'in canlandıracağı iddia edilmişti. Binnur Kaya ve Yasemin Yalçın da bu rol için isimleri geçen ünlü oyuncular arasındaydı. Ancak Adile Naşit'i canlandırması için yapım şirketinin son kararı ödüllü oyuncu Meltem Kaptan oldu.

Almanya'da geçen yıl düzenlenen Berlin Film Festivali'nde 'Rabiye Kurnaz George W. Bush'a Karşı' filminde 'En iyi başrol oyuncu' dalında 'Gümüş Ayı' ödülünü kazanan Meltem Kaptan filmde usta sanatçıya hayat verecek.

ÇEKİMLER MAYIS AYINDA BAŞLAYACAK

Filmde Adile Naşit'in hayatında önemli yerleri olan Türk sinemasının unutulmaz isimleri Ertem Eğilmez, Gazanfer Özcan, Münir Özkul, Kemal Sunal, Şener Şen, Müjde Ar, Tarık Akan, Ayşen Gruda ve Itır Esen'e de yer verilecek.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre usta tiyatrocu Gazanfer Özcan'ı torunu Tarık Ündüz, Müjde Ar'ı da Seda Bakan oynayacak.

Kemal Sunal, Tarık Akan ve Şener Şen gibi diğer usta isimleri kimin canlandıracağı ise büyük merak konusu...