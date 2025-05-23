'Hababam Sınıfı'nın elinde okul zili koridorlarda koşturan 'Hafize Ana'sı, 'Gülen Gözler'de Münir Özkul'un tonton eşi 'Nezaket Hanım'ı, 'Neşeli Günler'in turşucu annesi, inatçı 'Saadet Hanım'ı, 'Uykudan Önce' isimli televizyon programının 'Masalcı Teyze'si Adile Naşit… Türk sinemasının unutulmaz kadını Adile Naşit'in hayatı film oluyor.
Yönetmenliğini Çağan Irmak'ın üstlendiği filmde Adile Naşit'i Meltem Kaptan canlandıracak.
Filmde efsane oyuncu Kemal Sunal'ı canlandıracak isim belli oldu. Bu rolü 'Güldür Güldür Show'daki 'Ozan' karakteriyle tanınan Berkay Tulumbacı üstlendi.
Kemal Sunal ile Adile Naşit çok sayıda filmde birlikte rol almıştı.