Fon skandalının ardından Meclis Araştırma Komisyonu kurulması beklenirken AKP’nin bu yöndeki adımından vazgeçtiği ortaya çıktı.

Saray'ın sesi Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında, fon krizinin ardından AKP’nin salı günü Meclis Araştırma önergesi vererek komisyon kurulmasına öncülük edeceğini yazdığını hatırlattı.

Ancak Selvi, AKP’nin daha sonra komisyon kurulması kararından vazgeçtiğini aktardı.

“MECLİS’İN YAPACAĞI BİR ŞEY YOK”

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AKP’li yetkililerin kararın gerekçesini, “Yargı soruşturmasını yapıyor, Devlet Denetleme Kurulu devreye girdi. Bu aşamada Meclis’in yapacağı bir şey yok” sözleriyle açıkladığını belirtti.

Selvi, şu ifadeleri kullandı:

KENDİ KENDİMİ TEKZİP

Bu başlığı ironi olsun diye yazmadım. Gerçekten de kendi kendimi tekzip ediyorum. Fon krizi patlak verdiğinde AK Parti’nin salı günü Meclis Araştırma önergesi vereceğini yazmıştım. Böylece fon kriziyle ilgili olarak Araştırma Komisyonu kurulmasına öncülük edeceğini aktarmıştım. O yazıyı yazdığım sıralardaki hava böyleydi.

Ben de gazeteci olarak o eğilimi yansıttım. Ancak AK Parti Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kararından vazgeçmiş. AK Parti’nin nasıl haraket edeceğine elbette ki AK Parti’nin yetkili kurulları karar verir.

AK Parti’nin nasıl hareket edeceğine Cumhurbaşkanı Erdoğan karar verir. Gazeteci olarak benim görevim, oradaki eğilimi yansıtmaktır. AK Parti yetkilileri “Yargı soruşturmasını yapıyor, Devlet Denetleme Kurulu devreye girdi. Bu aşamada Meclis’in yapacağı bir şey yok” diyorlar. Peki bence bu doğru bir karar mı?

Ben doğru bulmuyorum. Nedeni ise bu olayın ekonomik ve hukuki boyutundan ziyade siyasi yönü ağır basıyor. Bunun siyasi sonuçları dikkate alınarak hareket edilmeli. Fon krizi patlak verdiği andan itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan kararlı mesajlar veriyor. Siyasette duruş önemlidir.

Özgür Özel’in “Sütte leke var bizim arkadaşlarımızda leke yok” demesine ve yolsuzluklar, rüşvet ve gayri ahlaki ilişkileri savunan tutumuna karşı AK Parti karşı çıkıyor, hesap sorulacağını söylüyor.

Fatma Betül Sayan Kaya hemen istifa ettirildi. Bunlar doğru adımlardı. Siyasette algılar olguların önüne geçer. Muhalefet bu hafta araştırma önergesi verecek. AK Parti burada ön almak yerine reddederse o zaman muhalefetin eline önemli bir koz vermiş olacak.