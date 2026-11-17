Anadolu’nun tam ortasında sanayi ve ticaretin önemli bir merkezi olan, yıllardır AKP’nin de kalesi konumunda bulunan Kayseri’de vatandaşın hali dikkat çekiyor. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün de memleketi Kayseri’de alım gücü düşen vatandaşlar, ikinci el ürünlerin satıldığı bit pazarına yöneldi. Bir yandan fon skandalı ile milyarları götürenler, diğer yanda bit pazarında ucuz giysi arayanlar var.

FABRİKALAR KAPANDI

Kayseri gibi sanayisi gelişmiş, turizm sektöründe pay alan, kendisine özgü mutfak kültürü ile de ekonomik girdi sağlayan Kayseri’de bile vatandaş ekonomik sıkıntı altında eziliyor. Şehirde 70 yıllık fabrikalar kapandı, birçok işletmenin kapısına kilit vuruldu. Melikgazi ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi’nde kurulan bit pazarındaki kalabalık dikkat çekiyor.

SABAH BİLE KALABALIK

DEVA Partisi Kayseri İl Başkanı Murat Kurnaz, pazardaki hareketliliği inceledi ve “Sabahın erken saatlerinde bit pazarındaydık. İnsanlar ayakkabısını, montunu, kışlık kıyafetini ikinci el pazarından almaya çalışıyor. İğne atsanız yere düşmeyecek bir kalabalık. Boynumuz bükük ayrıldık. Bizim güzel halkımız bu yoksulluğa mahkûm edilmemeli” dedi.

İkinci el alırken bile hesap kitap

DEVA Partisi Kayseri İl Başkanı Murat Kurnaz, Pazar günü kurulan ikinci el pazarını ziyaret etti ve pazardaki hareketliliği ve vatandaşların alışveriş koşullarını yerinde inceledi, pazarda çektiği fotoğrafları da paylaştı. Kurnaz vatandaşların ilk el giyim eşyası alamadığını ve mecburen 2. ele yöneldiğini ikinci el giysi ya da ayakkabı alırken bile pazarlık yaptıklarını belirtti.

Kentin başka bir köşesinde külçe altınlarla gün yapıldı

Kayseri’den gelen bu haber ise ülkedeki gelir dağılımının çarpıklığını göz önüne serdi. Kadınların genellikle çeyrek altın ya da dolarla yaptığı gün, külçe altınla düzenlendi. Görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı. Şehirler arası katılımla düzenlenen altın gününde katılımcılar, sırası gelen katılımcıya 100 gramlık külçe altın verdi. Kayseri Anadolu Haber’in aktardığına göre, kadınlar lüks bir evde bir araya geldi. Külçe altınların güncel değeri ise yaklaşık 630 bin lira. Kayseri’de vatandaşlar bit pazarına hücum ederken ortaya çıkan bu görüntüler isyan ettirdi.