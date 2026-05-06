Hayatı boyunca Türkiye Cumhuriyeti ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik hakarete varan ifadeleri ile tepki toplayan ve kendisini 'tarihçi' olarak tanıtan yazar Kadir Mısıroğlu, 5 Mayıs 2019'da tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında yaşamını yitirdi.



Mısıroğlu'nun vefatının yedinci yıldönümünde AKP, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Atatürk düşmanı Mısıroğlu için "Yazar ve fikir adamı Kadir Mısıroğlu’nu vefatının yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anıyoruz." ifadelerini kullandı.



Söz konusu paylaşıma çok sayıda kullanıcı tepki gösterirken, Mısıroğlu'nun Atatürk ve Cumhuriyet rejimi hakkında sarf ettiği skandal sözler yeniden gündem oldu.



'KEŞKE YUNAN GALİP GELSEYDİ'



Türk askerlerinin verdiği kahramanca mücadele sonucunda kazanılan Kurtuluş Savaşı için 'uyduruk' ifadesini kullanan Mısıroğlu, savaş sonrasında Halifeliğin kaldırılmasını hakaretlerle eleştirmişti. Mısıroğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün başında olduğu Türk ordusunun işgalci Yunan kuvvetleri karşısındaki zaferini küçümseyerek "Keşke Yunan galip gelseydi" şeklinde konuşmuştu.



'NECİP FAZIL AHLÂKEN MÜSLÜMAN DEĞİLDİR'



Mısıroğlu'nun sivri açıklamaları CHP'li isimlerle de sınırlı kalmadı. İslamcı kişiliği ile tanınan ve AKP tarafından her ölüm yıldönümünde saygıyla yad edilen şair Necip Fazıl Kısakürek için ağır eleştirilerde bulunan Mısıroğlu, Kısakürek hakkında "Ahlâken Müslüman değildir, Müslüman gibi yaşamamıştır" demişti.



'HALİFELİK GELSİN, ABD KUKLASI OLMAYA RAZIYIM'



1. Dünya Savaşı'nda padişahın çağrısına rağmen başta Arap topraklarındaki Osmanlı vatandaşları olmak üzere birçok kişi Osmanlı'ya karşı ayaklanarak isyan etmişti. Hilafetin hiçbir etkisinin kalmadığının ortaya çıkması üzerine Mustafa Kemal Atatürk'ün girişimleriyle halifelik makamı 3 Mart 1924 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kararıyla lağvedildi.



Bu durumu 'kabul edilemez' bulan Mısıroğlu, yaşamı boyunca Türkiye'ye yeniden halifeliğin getirilmesi gerektiğini savunmuş, bu fikrini ileri taşıyarak "Halifelik gelsin de isterse ABD güdümünde (emperyalizmin kuklası) olsun, ben razıyım" ifadelerini kullanmıştı.



'NE KORKACAĞIM LAN P**VENK'



Türk tarihinin en önemli şairleri arasında kabul edilen ve İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy için de ağır hakaretlerde bulunan Mısıroğlu, İstiklal Marşı'nın giriş cümlesine atıfta bulunarak "Korkma diyorsun, ne korkacağım lan p.z.venk! (Milli şairimiz) Mehmet Akif serserinin teki" sözleriyle İstiklal Şairimiz Mehmet Âkif Ersoy’a küfretmişti.