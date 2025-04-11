Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal otelde, yaklaşık 2.5 ay önce çıkan ve 78 cana mal olan yangının bir benzeri, önceki dün Fransa’nın La Plagne kayak merkezindeki MMV Plagne-2000 adlı 4 yıldızlı otelde çıktı.

Önceki gece saat 02.45 sıralarında, otelin alt katındaki konteynerlerden başlayan yangın hızla büyüdü ve tüm oteli sardı. Ama 46 itfaiye aracı ile gelen yüzlerce itfaiyeci, dağları aşarak ücra bir köşedeki otele kısa sürede ulaştı. Otelde kalan 428 tatilcinin tamamı kurtarıldı.

EN BÜYÜK YANGINLARDAN BİRİ

Kurtarma operasyonu 15 dakika sürdü ve tüm çalışanlarla, kayak tatiline gelenler tahliye edildi. Pijamalarıyla çıkan tatilciler, spor salonunda ağırlandı.

Aime La Plagne Belediye Başkanı Corine Maironi Gonthier, France Info'ya yaptığı açıklamada, "Bu, La Plagne'nin bugüne kadar yaşadığı en büyük yangınlardan biri. Kimsenin ölmemesi en büyük tesellimiz" dedi. Yangın nedeniyle sadece üç kişi duman zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Başarılı tahliyeden sonra itfaiyenin cephe yangınını önlemeye yoğunlaştığı ve iki bloktan oluşan otelde alevlerin yayılmasının da önlendiği belirlendi.

EN POPÜLER KAYAK MERKEZİ

Bir kişinin bir hafta için ortalama 721 Euro ödediği Alpler'deki popüler La Plagne kayak merkezi, 3.417 metre yükseklikteki en yüksek zirve Bellecôte'nin altında uzanıyor. 74 adet teleferik ve lifti bulunan pistte, 225 kilometrelik pist uzunluğu bulunuyor.