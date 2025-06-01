CHP’li Beşiktaş Belediyesi’ne düzenlenen yolsuzluk operasyonunda iş insanı Aziz İhsan Aktaş, organize suç örgütü lideri olarak tutuklandı.

6 aydır tutuklu olan Aktaş, cezaevinde olduğu için borçlarını ödeyemediği gerekçesiyle konkordato ilan etti. Bu talebi kabul edilince borçlarından da kurtulmuş oldu. Konkordato süresinin dolması ve tutukluluğa itirazının reddedilmesi üzerine iki ayrı ifade verip etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini bildirdi. Aktaş’ın verdiği ifadeler sonucu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik 47 kişi hakkında gözaltı kararı verilen 5. dalga operasyonun düğmesine basıldı.

CHP’li belediyelerden aldığı işleriyle ilgili banka hesapları dondurulan Aktaş’ın, AKP’li belediyeler ile diğer devlet kurumlarından aldığı ihalelerle ilgili işleri devam ediyor, bu işlerle ilgili de mal varlıklarına herhangi bir tedbir kararı alınmadığı gibi, hesap hareketleri de dondurulmadı.

AKP’LİLERLE ORTAKLIK

Aktaş’ın, AKP’li iş insanlarıyla ticari ortaklığının bulunduğu mal varlıklarına gerek el koyma, gerekse geçici tedbir kararı alınmaması dikkat çekti. Bunlardan biri de Gaziosmanpaşa TEM otoyolu üzerindeki Elif Petrol Opet akaryakıt istasyonu. 76 pompa ile Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise üçüncü büyük akaryakıt istasyonuna Aktaş ile birlikte Güven Asfalt adlı firmanın ortaklığı bulunuyor. Güven Asfalt A.Ş’nin yönetiminde ise AKP’nin eski Ankara İl Başkan Yardımcısı Hayrettin Coşkun ile Erzurum’un Pasinler İlçesinin AKP’li eski belediye başkanı Ahmet Dölekli’nin yakın akrabası olan Gürkan Dölekli bulunuyor.

İhale almadığı kamu kurumu yok

Aziz İhsan Aktaş’ın şirketi Bilginay, bakım-onarım, araç kiralama, lojistik ve personel tedariki ihalesini aldığı kamu kurumu ve AKP’li belediyelere de hizmet veriyor. Kamu kurumlarının başında TBMM geliyor. Yüksek yargının iki büyük temsilcisi Yargıtay ve Danıştay’ın işlerini Aktaş’ın şirketi yapıyor. Elektrik Üretim Anonim Şirketi, Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi ile onlarca şehir hastanesi ihale aldığı kamu kurumlar arasında bulunuyor. Aynı firma halen AKP’li Gaziantep, Trabzon, Elazığ, Isparta, Şanlıurfa Haliliye ve Erzurum Yakutiye, YPR’li Yozgat ve Şanlıurfa Karaköprü, DEM Partili Mersin Akdeniz belediyeleriyle de çalışıyor. Sadece CHP’li belediyelerle yaptığı işlerle tedbir kararı konulan Aziz İhsan Aktaş’ın Kıbrıs’ta da AKP’li iş insanı ortaklarıyla milyon dolarlık ihaleler aldığı belirlendi.

Aziz İhsan Aktaş, 2010’larda Diyarbakır’daki Faik Ali İlkokulu kantininde ailesiyle tost ve döner satarak geçiniyordu.

10 yıl önce tostçuydu

Diyarbakırlı iş insanı 49 yaşındaki Aziz İnsan Aktaş, sahip olduğu servete ulaşmadan önce Diyarbakır Bağlar’da Faik Ali İlkokulu’nda annesi ve babasıyla okul kantini işletiyordu. Burada ekmek arası tavuk döner, tost, bisküvi satarak geçimini sağlayan Aktaş, AKP’li belediyeler ve devletten aldığı ihalelerle kısa sürede zenginleşti. Aktaş, bugün milyonluk ihalelerin, özel jetlerin ve deniz taşımacılığının merkezinde yer alıyor.

Aktaş’ın ortağı, Şimşek’in masasında

Aktaş, İstanbul TEM’de 76 pompalı Avrupa’nın en büyük akaryakıt istasyonunun da ortağı Gürkan Dölekli ile birlikte işletiyor. Dölekli, Bakan Mehmet Şimşek’le Londra’daki bir yemekte aynı masadaydı.

Halen Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Aziz İhsan Aktaş, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı’nda da bazı parti delegelerinin “Menfaat” temin ettiği iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada 86 şüpheli arasında yer alıyor.

Cengiz’in yeğeniyle ortaklık

Aziz İhsan Aktaş’ın 7 Kasım 2023’te Cengiz Holding sahibi Mehmet Cengiz’in yeğeni iş insanı Nurettin Cengiz ile Güven Asfalt’ın sahibi Gürkan Dölekli ile birlikte kurduğu Perla Denizcilik A.Ş de faaliyetlerini kesintisiz sürdürüyor. Şirketin aldığı Liberya bandıralı gemiye AKP’nin seçim sloganına atıf yaparcasına “Yeni Yüzyıl” adını verdi.

Akaryakıt taşımacılığı yapıyor

Aziz İhsan Aktaş ile ortakları, Perla Denizcilik bünyesindeki gemi ile Kıbrıs başta olmak üzere yurt dışına akaryakıt taşımacılığı yapılıyor.

‘Aktaş için kanun çıkardınız’

CHP lideri Özel, itiraflarıyla operasyonu başlatan Aktaş’ın benzin istasyonunun yanındaki AVM’ye ruhsatı, AKP’nin torba kanuna madde ekleyerek verdiğini söyledi.

Özgür Özel, CHP’li belediyelere yönelik gerçekleştirilen operasyonların ardından Düzce’deki mitingden sonra Gaziosmanpaşa Belediyesi’ne geçti ve burada açıklamalarda bulundu. Operasyonlara tepki gösteren Özel, şunları söyledi:

“Bugün ilk değil, belli ki son da olmayacak. Hakan Başkan’ı evinden aldılar. Evinde bir şey bulamadılar, makamında bulamadılar. Eğer Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin kasasından 1 TL para çıktıysa bugün siyaseti bırakıyorum, hodri meydan.

‘YUKARIDAN GELDİ’

Gaziosmanpaşa’da Türkiye’nin en büyük benzin istasyonu var biliyor musunuz? Aziz İhsan Aktaş’ın bu istasyonun yanına AVM yapmak isterler, vermeyiz. İBB’den isterler verilmez. Oraya onu yapabilmek için, TBMM’ye 5 Aralık 2024 gecesi bir önerge geldi. “Büyükşehirlerdeki ana arterler üzerindeki benzin istasyonlarının ruhsatını belediyeler değil, Çevre Bakanlığı verir” diye. Bu önergenin adı ‘yukarıdan geldi’ önergesidir.

‘AKLINIZI BAŞINIZA ALIN’

Benzinliğin yanında hâlâ inşaatı süren AVM’ye, kanun yoluyla ruhsat veren siz, yetkiyi bakanlığa alan siz… Bakan Murat Kurum, Cumhurbaşkanı bilmeden, Meclis’e gece yarısı kanun falan gelmez. Tayyip Bey aklınızı başınıza alın. Sizin lakabıyla ‘topal’ dediğiniz, Aziz İhsan Aktaş’ın isteğiyle kanun getiren bu partiyi, bugün değilse yarın bu yargının elinden alamazsınız.”

Cezaevindeki yeri tam 5 kez değişti

CHP lideri Kasapoğlu’nun ailesini ziyaret etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu hakkında dikkat çekici bir gelişme yaşandı. İBB’ye yönelik soruşturma kapsamında iki defa gözaltına alınan ve sonuncusunda tutuklanan İmamoğlu’nun özel kalem müdürü Kadriye Kasapoğlu’nun cezaevinde kaldığı yer 5 gün içinde 5 defa değiştirildi.

Kadriye Kasapoğlu

Tutuklanmasının ardından Kasapoğlu’nun, ilk girdiği koğuşun ardından hem aynı hem de farklı günler içinde farklı koğuşlara alındığı öğrenildi. CHP lideri Özgür Özel de Düzce mitingi öncesinde Kasapoğlu’nun Gümüşova Halilbey köyünde bulunan ailesini ziyaret etti.