Sosyal medya platformu Instagram üzerinden yaptığı son paylaşımların ardından kendisinden haber alınamayan Ayşegül Eraslan’ın intihar ettiği belirlendi. Genç fenomen, vefatından kısa süre önce hikaye bölümünde kanlı bir not fotoğrafı paylaşarak takipçilerine veda etti.

"TEK BİLDİĞİM BEN ÇOK İYİ BİR İNSANDIM"

Eraslan'ın sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamada yer alan ifadeler kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Fenomen isim, yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Paylaşmadığım şeyler olacaktır, sizin bilmediğiniz, size anlatmadığım. Tek bildiğim ben çok iyi bir insandım. Kimseye kötülüğüm olmadı."

Kanlı bir mektup görseli paylaşan Ayşegül Eraslan'ın ''Tek istediğim köpeklerime iyi bakın. Bu hayatta ne anne ne de baba sevgisini görmedim. Çok şiddetle büyüdüm çok.'' notunu bıraktığı ve ardından intihar ettiği iddia edilirken henüz yaşanan olaya dair resmi açıklama yapılmadı.

KANLI NOT PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Ayşegül Eraslan’ın mesajının ardından bir defter sayfasına yazılmış ve üzerinde kan izleri bulunan bir fotoğraf paylaşması, takipçileri arasında büyük endişe yaratmıştı. Olay yerine giden güvenlik ve sağlık ekipleri, genç tasarımcının hayatını kaybettiğini tespit etti.

Sektörde deneyimli bir isim olan Eraslan, İstanbul Fashion Week gibi organizasyonlarda baş tasarımcı olarak görev almış ve kendi moda markasını kurmuştu.

AYŞEGÜL ERASLAN KİMDİR

İstanbul doğumlu olan 27 yaşındaki Ayşegül Eraslan, kariyerine moda tasarımcısı olarak devam ediyordu. Televizyon dünyasına "İşte Benim Stilim" yarışmasıyla adım atan Eraslan, sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahipti.

Moda dünyasındaki çalışmalarının yanı sıra birçok defilede açılış tasarımlarına imza atan genç tasarımcı, İstanbul'da bulunan atölyesinde üretimlerini sürdürüyordu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Genç ismin yakın arkadaşı Kardelen Toprak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olayın “şüpheli ölüm” olarak incelendiğini öne sürdü.

Genç yarışmacının intihar haberini yakın dostları sosyal medya hesabından paylaştı. Kardelen Toprak konuyla ilgili, "Maalesef polis geldiğinde kendini asmış şekilde intihar mektubuyla bulundu. Olay inceleme şüpheli ölüm olarak gördü. İnceleme devam ediyor. Ailesine ulaşamıyoruz. Henüz bedeni çıkarıldı evden hala inanamıyoruz." paylaşımını yaptı.