Yaklaşık iki haftadır teknik direktör arayışında olan Beşiktaş'ın son durağı İtalya oldu. Siyah-Beyazlılar, son olarak Bologna'yı çalıştıran İtalyan teknik adam Vincenzo İtaliano ile anlaşmaya vardı. Gün içerisinde İstanbul Havalimanı'na iniş yapacak olan tecrübeli çalıştırıcının ilk transfer isteğini de Çizme basını duyurdu.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Beşiktaş, Sassuolo'da oynayan sol kanat oyuncusu Armand Lauirente'nin durumunu soruşturdu. Haberde, Vincenzo İtaliano'nun da Serie A'dan tanıdığı oyuncuyu son derece beğendiği ifade edildi.

Önceki transfer sezonlarında da Beşiktaş'ın gündemine gelen 27 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu, Serie A'da Sassuolo forması giyiyor. Bu sezon 38 maçta 7 gol ve 9 asistlik skor katkısı veren hücumcunun Transfermarkt'a göre piyasa değeri ise 19 milyon euro...