İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde UEFA Konferans Ligi Play-Off turu kura çekimi yapıldı.
Temsilcilerimiz Beşiktaş ve Başakşehir'in muhtemel rakipleri de kura çekiminde belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden ve Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Beşiktaş, St. Patrick's'i elemesi halinde Konferans Ligi Play-Off turunda Lausanne Sport-Astana eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
Bir diğer temsilcimiz Başakşehir, Viking'i elemesi halinde ise UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nda, Spartak Trnava - Univ Craiova eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.