Yiyeceklerimizi muhafaza etmek ve yaz aylarında içeceklerimizi soğutmak için kullandığımız buzdolapları, hayatımızın en önemli parçaları arasında bulunuyor.



Evlerin olmazsa olmaz parçası, çoğu zaman farklı şehir ve ülkelerden toplanılan magnetlerle kaplanmakta. Ayrıca eski alışkanlıklarını terk etmeyen orta ve ileri yaşlı insanlar, damacana su siparişi ya da yemek siparişi gibi işletmelerin telefon numaralarını da günümüzde buzdolaplarının üzerinde saklamaya devam ediyor.

Başlangıçta oldukça zararsız görünen bu alışkanlık, uzmanlara göre buzdolaplarının ömrünü önemli ölçüde kısaltabilir.



NEDEN BUZDOLABINA MAGNET YAPIŞTIRMAMALISINIZ?



Buzdolabının üzerine yapıştırılan magnetler, taşıdıkları mıknatıs nedeniyle dolapların sahip olduğu elektronik devrelerde kalıcı ve tahrip edici hasarlar bırakabilir. Özellikle son yıllarda üretilen teknolojik buzdolapları, çok sayıda akıllı hizmeti yerine getirebilmek için son derece hassas devrelere sahiptir.

Özellikle büyük ölçekli magnetlerde yer alan mıknatısın da boyutunun büyümesi, hassas bir elektronik cihaz olan buzdolaplarının devrelerinde ve bağlantı ayarlarında bozulmalara neden olabilir. Tecrübeli servis ustaları, tamir ettikleri cihazların çoğunlukla magnet kaynaklı arızalar verdiğine dikkat çekerek, yeni nesil dolap kullananların dolaplarına magnet yapıştırmaması gerektiğini hatırlattı.