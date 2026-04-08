Konutlarda estetik görünümün her zaman yapı sağlığını yansıtmadığı uzmanlar tarafından sıklıkla vurgulanıyor. Özellikle kiralık mülklerde kusur örtücü olarak kullanılan yeni boyaların, aslında ciddi nem ve yapısal hasarları gizleyebileceği belirtildi.

İÇTEN İÇE SÜRTÜNME DEVAM EDİYOR

Bir duvarda nemin yerleştiğini gösteren temel işaretler arasında; alçı hasarları, duvar kağıdı kabarmaları, lekelenmeler, küf ve mantar oluşumu ile derin çatlaklar yer alıyor. Ancak yapıdaki nem sorunu her zaman bu kadar belirgin olmuyor. Bazı durumlarda duvarlar tamamen kuru görünse de içten içe çürüme süreci devam edebiliyor.

UZMANLAR ALÜMİNYUM FOLYO YÖNTEMİ ÖNERİYOR

Profesyonel bir destek almadan önce duvarın durumunu analiz etmek isteyenler için alüminyum folyo yöntemi öneriliyor. Bu testin çalışma prensibi, folyonun hava ile duvar arasında izole bir bölge oluşturarak buharlaşmayı durdurmasına dayanıyor.

Testin uygulanışı şu adımlardan oluşuyor:

Duvarın soğuk olan, renk değişimi görülen veya şüpheli bulunan bir noktası seçilir. Seçilen alan kuru bir bezle toz ve nemden arındırılır.

Alüminyum folyo, kenarları hava almayacak şekilde bantlanarak duvara sabitlenir.

24 İLA 48 ARASINDA BEKLETİN

Folyonun duvar üzerinde 24 ila 48 saat arasında bekletilmesi gerekiyor. Süre sonunda yapılan incelemede çıkan sonuçlar sorunun kaynağını ortaya koyuyor:

Folyonun iç yüzeyinde (duvara bakan taraf) su damlacıkları varsa: Nem, duvarın içinden geliyor demektir. Bu durum tesisat sızıntısı veya temelden gelen nemin (kılcal yükselme) işaretidir.

Folyonun dış yüzeyinde (odaya bakan taraf) nem oluşmuşsa: Sorun yapısal değil, ortamdaki havanın yetersiz havalandırma nedeniyle yoğuşmasıdır.

Uzmanlar, dış yüzeyde oluşan nemin düzenli havalandırma ile çözülebileceğini, ancak iç yüzeyde görülen ıslaklığın ciddi bir müdahale gerektirdiğini belirtti.