Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte sivrisineklere karşı doğal çözümler arayanların imdadına Akdeniz’in şifalı bitkisi biberiye yetişiyor. Bahçede veya balkonda uçucu yağlarıyla böcekleri kaçırdığı bilinen bu bitki, son zamanlarda yeni bir akımın odak noktası oldu: Daha rahat bir uyku ve sivrisineksiz geceler için yatak odasına bir bardak su içinde biberiye dalı koymak. Peki, sosyal medyada hızla yayılan bu yöntem gerçekten iddiaları karşılıyor mu, yoksa abartılı bir beklentiden mi ibaret?

Biberiye, sadece hoş kokulu bir mutfak otu değil; içeriğinde borneol, polifenoller ve sineol gibi son derece güçlü uçucu yağlar barındıran tıbbi bir bitkidir.

Almanya Merkezi Doğal Tıp Hekimleri Birliği Başkanı Rainer Stange, biberiyenin sindirimi rahatlatıcı ve iltihap önleyici etkilerine dikkat çekerek, "Biberiye, dünyanın en iyi, hatta belki de en güçlü şifalı bitkilerden biridir" diyerek bitkinin tıbbi değerini vurguluyor.

Beyne giden oksijeni artırıyor

Akşam rutininize bir bardak su içinde biberiye dalı eklemenin en somut faydalarından biri zihinsel rahatlama üzerindeki etkisidir.

Salzburg Üniversitesi'nden beslenme uzmanı Karin Buchart, yapılan klinik çalışmalara dayanarak şu bilgileri paylaşıyor:

"Biberiyenin kokusu, beyindeki ince kılcal damarlara giden kan akışını optimize eder. Kan akışının iyileşmesi, beyne daha fazla oksijen taşınması anlamına gelir ve bu da zihni sakinleştirerek uykuya geçişi kolaylaştırır."

Sivrisinekleri gerçekten uzak tutuyor mu?

Gelelim en merak edilen soruya... Yatağınızın baş ucundaki küçük dal, sizi sivrisinek ısırıklarından korur mu?

Sivrisinekler ve pek çok böcek türü, biberiyenin içinde yoğun olarak bulunan "1,8-sineol" (ökaliptol) yağı kokusundan nefret eder ve bu kokunun olduğu ortamlardan uzak durur.

Uzmanlar, açık havada veya bahçede devasa bir biberiye çalısının yarattığı koruma kalkanı ile odadaki bir bardak suyun içine konmuş birkaç küçük dalın aynı etkiyi yaratıp yaratmayacağı konusunda şüpheli. Kokunun yoğunluğu tüm odayı kaplamaya yetmeyebilir; ancak tamamen etkisiz olduğunu söylemek de haksızlık olur, bu yüzden denemeye kesinlikle değer.

Biberiye her ne kadar doğal ve şifalı bir bitki olsa da, herkes için tamamen masum olmayabilir. Biberiye özleri ve yağları kan dolaşımını ve kalp atışını uyarıcı etkiye sahiptir. Bu durum sağlıklı bireylerde zindelik sağlarken, yüksek tansiyon (hipertansiyon) hastalarında tansiyonun aniden yükselmesine neden olabilir. Bu kişilerin oda içinde yoğun biberiye kokusuna maruz kalırken dikkatli olmaları önerilir.

Hassas cilt tipine sahip kişilerin bitkiyle doğrudan temas etmesi halinde alerjik reaksiyonlar (kontakt dermatit) tetiklenebilir. Bu nedenle bitkiyi hayatınıza ve diyetinize kademeli olarak dahil etmeniz en güvenli yoldur.