Japonya'da geleneksel banyo kültürü, günlük yaşam alışkanlıklarından ayrılan yönleriyle dikkat çekiyor. Küvete girmeden önce vücutlarını iyice yıkayan Japonlar, banyo suyunu temizlenmekten çok dinlenmek ve rahatlamak amacıyla kullanıyor. Bu alışkanlık, aynı küvet suyunun aile bireyleri tarafından sırayla kullanılmasını da beraberinde getiriyor.

KÜVETE GİRMEDEN ÖNCE DUŞ ALIYORLAR

Japonya'daki geleneksel banyo anlayışında küvete doğrudan girmek yerine önce duş alarak vücudu temizlemek gerekiyor. Kişiler, küvete girmeden önce oturarak yıkanıyor ve üzerlerindeki kir ile sabun kalıntılarını temizliyor. Bu uygulamanın temelinde, küvet suyunun temiz kalmasını sağlamak yatıyor. Küvet, vücudu yıkamak için kullanılan bir alan olmaktan çok sıcak suyun içinde dinlenmeye ayrılıyor.

AYNI SUYU AİLE BOYUNCA KULLANABİLİYORLAR

Japon evlerinde görülen geleneksel uygulamalardan biri de aile bireylerinin aynı küvet suyunu sırayla kullanması. Önce yıkanıp temizlenen kişi küvette dinlenirken, ardından diğer aile üyeleri aynı suya girebiliyor. Bu alışkanlıkta suyun temiz tutulması önemli bir yer taşıyor. Herkesin küvete girmeden önce yıkanması, suyun kirlenmesini önlemeye yönelik bir uygulama olarak öne çıkıyor. Bununla birlikte, bu gelenek bütün Japon ailelerinde uygulanmıyor; modern evlerde ve farklı hanelerde banyo alışkanlıkları değişebiliyor.

KÜVET TEMİZLENMEKTEN ÇOK DİNLENMEK İÇİN KULLANILIYOR

Japon banyo kültüründe sıcak suyun içinde dinlenmek önemli bir yere sahip. Özellikle geleneksel evlerde banyo, günün yorgunluğunu atmak ve rahatlamak için kullanılan bir alan olarak görülüyor. Bu nedenle önce duş alıp temizlenmek, ardından küvete girmek alışkanlığın temelini oluşturuyor. Aile üyelerinin aynı suyu sırayla kullanması da bu yaklaşımın bir parçası olarak biliniyor.