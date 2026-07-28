Kayseri ile özdeşleşen gilaburu meyvesi, son yıllarda yalnızca yöresel bir lezzet olarak değil, besin değeriyle de dikkat çekiyor. İçerdiği antioksidanlar, vitaminler ve bitkisel bileşenler sayesinde bilimsel araştırmalara konu olan gilaburu, özellikle böbrek sağlığına yönelik potansiyel etkileri nedeniyle merak ediliyor.

Türkiye'de en çok Kayseri ve çevresinde yetiştirilen gilaburu, parlak kırmızı renkte salkımlar halinde olgunlaşıyor. Kendine özgü ekşimsi tadıyla bilinen meyve, çoğunlukla suyu sıkılarak tüketiliyor. Bölgede nesilden nesile aktarılan tüketim alışkanlığı sayesinde gilaburu, günlük yaşamın önemli bir parçası olmayı sürdürüyor.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN ODAĞINDA YER ALIYOR

Uzmanlar, gilaburunun içerdiği polifenoller, flavonoidler ve C vitamini sayesinde güçlü antioksidan özellikler taşıdığına dikkat çekiyor. Antioksidanların, vücudu serbest radikallerin oluşturduğu oksidatif strese karşı korumaya yardımcı olduğu belirtiliyor.

Araştırmalarda ayrıca gilaburunun böbrek ve idrar yolları üzerindeki olası etkileri de inceleniyor. Bazı çalışmalar, meyvenin destekleyici özellikler gösterebileceğine işaret etse de bu bulguların kesin bir tedavi anlamına gelmediği vurgulanıyor.

İÇERDİĞİ VİTAMİN VE ANTİOKSİDANLAR DİKKAT ÇEKİYOR

Gilaburu; C vitamini, organik asitler ve çeşitli bitkisel bileşenler içeriyor. Bu yönüyle bağışıklık sisteminin normal işleyişini destekleyen besinler arasında gösteriliyor. Ayrıca antioksidan içeriği nedeniyle kalp ve damar sağlığı üzerindeki olası katkıları da araştırılıyor.

Bununla birlikte uzmanlar, hiçbir meyvenin tek başına hastalıkları önleyen veya tedavi eden mucizevi bir besin olarak değerlendirilmemesi gerektiğinin altını çiziyor.

EN ÇOK SUYU TÜKETİLİYOR

Gilaburu en yaygın olarak suyu hazırlanarak tüketiliyor. Hasat edilen meyveler belirli bir süre dinlendirildikten sonra sıkılarak içecek haline getiriliyor. Bazı kişiler ise reçel, marmelat ve sirke yapımında kullanmayı tercih ediyor. Ekşi ve hafif buruk aroması nedeniyle ilk kez deneyenler için tadı alışılmış meyvelerden farklı gelebiliyor.

UZMANLARDAN ÖLÇÜLÜ TÜKETİM UYARISI

Her besinde olduğu gibi gilaburunun da ölçülü tüketilmesi öneriliyor. Özellikle kronik hastalığı bulunanlar, düzenli ilaç kullananlar veya hamileler için herhangi bir bitkisel ürünü düzenli olarak tüketmeden önce sağlık uzmanına danışılması tavsiye ediliyor.