Psikoloji alanında yapılan çalışmalar rüyaların zihinsel aktivite olarak varlığını kabul ediyor. Aslında her insan geceleri uyuduğunda rüya görüyor. Bu rüyalar ise bilinçaltının bir yansıması olarak kendini gösteriyor. Bu evre REM uykusu esnasında gerçekleşiyor ve beynimiz rüya sürecinde oldukça aktif çalışıyor. Fakat rüyanın bilinçaltından bilinçli hafızaya geçmesi her zaman mümkün olmuyor.

RÜYALAR BİLİNÇALTININ DİLİ

Psikanaliz kurmanın kurucularından biri olarak görülen Sigmund Freud'a göre rüyalar insanın bilinçaltına açılan bir kapı. Freud'un teoremine göre rüyalarımız günlük hayatımızdaki bastırılmış duygu ve düşüncelerimizin dile gelmesi ve dışavurumu olarak gerçekleşiyor.

Psikanalist ve El Salvador Üniversitesi emekli profesörü Dr. Juan Eduardo Tesone bilinçaltımızın kendini rüyalar, dil sürçmeleri ve mizah gibi farklı yollar ile ifade ettiğini belirtiyor. Tesone'nin açıklaması ve uzman çalışmalarına göre rüyalar bazen parçalı olarak gerçekleşiyor ve bu tip rüyaları hatırlamak daha zor oluyor.

RÜYALARI HATIRLAMAMANIN GERÇEK ANLAMI

Psikanalist ve aile terapisi uzmanı Dr. Liliana Solari rüyaların hatırlanmamasının çoğu zaman psikolojik bir mekanizması olduğunu belirtiyor. Yani herkes rüya görür ancak bazılarımız hatırlarken bazılarımız hatırlamaz. Bunun altında ise birden fazla neden yatıyor. Hatırlanmayan rüyaların altındaki nedenler şu şekilde:

- Bilinçaltında içeriklerin bastırılması

- Hafızanın uyanırken rüyayı kaydedememesi

- Zihinsel yorgunluk ve stres

- İlaçlar ve alkolün uykuyu etkilemesi

- Yetersiz ve düzensiz uyku

SAĞLIK VE REM UYKUSU İLE İLİŞKİLİ

Uzmanlara göre rüyaların en yoğun hissedildiği an REM uykusu esnasında gerçekleşiyor. Bu süreçte rüya daha canlı hale geliyor. REM uykusu esnasında uyanan kişiler çoğunlukla rüyasını hatırlarken uykun farklı bir evresinde uyananlar ise hatırlamakta zorlanabiliyor.

Ayrıca görülen rüyaların hatırlanması aynı zamanda sağlık ile de ilişkili olabiliyor. Uykusu düzensiz olanlar, stres yaşayanlar ve üst solunum yolu bozuklukları olan kişiler uyandıklarında rüyalarını hatırlamayabiliyor. Dr. Francis Alberto Guerrini aktardığı bir vakada üst solunum yolu tıkanıklığı yaşaya bir çocuğun tedavi olduktan sonra rüyalarını yeniden hatırladığını aktardığını belirtiyor.