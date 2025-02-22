Kışın spor yapmak, bağışıklık sisteminizi güçlendirirken, düzenli fiziksel aktivite, vücudun bağışıklık hücrelerini artırır. Soğuk havalarda spor yapmak soğuk algınlığı ve grip gibi mevsimsel hastalıklarla daha iyi savaşmanıza da yardımcı olur. Bu havalarda vücut, iç sıcaklığını koruyabilmek için daha fazla enerji harcar. Bu durum da daha fazla kalori yakmanızı sağlar. Soğukta yapılan egzersizler, yağ yakımını hızlandırarak hedeflerinize daha çabuk ulaşmanıza yardımcı olur.

Aynı zamanda soğuk havada spor yapmak, uyku kalitesini artırırken, egzersiz melatonin üretimini uyararak uyku düzeninizi iyileştirir. Artan enerji harcaması sayesinde dinlenmiş bir şekilde uyanabilirsiniz. Kısa günler ve azalan güneş ışığı, kışın enerji düşüklüğüne neden olabilir ancak spor yapmak, endorfin salgılar ve ruh halinizi yükseltir. Kışın spor yaparak depresyon, stres ve yorgunlukla başa çıkabilirsiniz.

Kışın açık havada spor yapmak, D vitamini eksikliğinden kaynaklanan mevsimsel depresyonu engellemeye yardımcı olabilir. Sabah erken saatlerde spor yaparak, gün ışığını almak ve güne enerjik başlamak için harika bir fırsat yaratabilirsiniz. Soğuk hava, kan damarlarını büzerek daha iyi bir kan dolaşımını teşvik eder. Bu durum, organlarınıza daha fazla oksijen gitmesini sağlar ve iyileşme sürecini hızlandırır.

KIŞ SPORLARINI GÜVENLİ YAPMANIN İPUÇLARI

Soğuk havada kas yaralanmalarını önlemek için ısınmaya özen gösterin. Termal giysiler, kulak koruyucuları ve eldivenler giyin. Ayrıca, karanlıkta koşuyorsanız parlak renklerde giysiler tercih edin. Terledikten sonra üşümemek için sıcak ve kuru kıyafetler giyin. Soğuk hava susuzluk hissini engeller, ancak spor yaparken su içmeyi ihmal etmeyin.