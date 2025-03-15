Yoğun tempodan kaçmak isteyen birçok kişi telefonunu sessize alarak zihinsel rahatlamayı tercih eder ancak son yapılan araştırmalar, sessiz moda geçmenin beklendiği gibi bir huzur getirmediğini, aksine kaygıyı artırabileceğini ortaya çıkardı.

Bilgisayarlar İnsan Davranışı Dergisi'nde yayımlanan bir çalışmada, 138 iPhone kullanıcısının ekran kullanım alışkanlıkları incelendi. Katılımcılar, 4 gün boyunca telefonlarını ya zil sesi açık ya da sessiz modda kullandılar. Sonuçlar, sessiz moda geçen kişilerin %42’sinin telefonlarına daha sık baktığını, yüzde 8,7’sinin ise cihazlarını bilinçsizce kontrol ettiğini gösterdi. Araştırma öncesinde katılımcılara, FOMO (Kaçırma Korkusu) ve NtB (Ait Olma İhtiyacı) gibi sosyal faktörlerle ilgili bir anket yapıldı. Bu sayede, telefon kullanımı ile psikolojik durumları arasındaki bağlantılar daha iyi analiz edildi.

SESSİZ MOD KAYGI YARATIYOR

Çalışmalar, telefonlarını sessize alan kişilerin, bildirimleri kaçırma korkusu nedeniyle daha sık cihazlarına baktığını ortaya koydu. Özellikle FOMO yaşayan bireyler, sessiz moddayken ekran başında daha fazla zaman geçiriyorlar.

FOMO NEDİR?

FOMO, sosyal çevreden geri kalma korkusunu tanımlayan bir kavramdır ve bu duygu, sosyal medya bağımlılığı ile bağlantılıdır. FOMO yaşayanlar, sosyal medyada sürekli olarak güncel olayları takip etme gereksinimi hissederler. Diğer yandan, NtB (Ait Olma İhtiyacı), sosyal medya platformlarında daha uzun süre vakit geçirilmeye neden olan bir başka faktördür.