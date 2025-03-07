Yapılan yeni bir araştırmada, tereyağına dair şaşırtıcı sonuçlar ortaya çıktı. Zeytinyağından sonra en çok önerilen yağlardan biri de tereyağıydı. Fakat, tereyağının erken ölmeye neden olabileceği belirtildi. Tereyağı yerine ise bitkisel yağlar tüketmenin yaşam süresini uzattığını ortaya koydu.

TEREYAĞI YİYENLER 2 KEZ DÜŞÜNECEK!

Harvard Tıp Fakültesi'ndeki araştırmacılar, tereyağı yiyen kişilerin herhangi bir nedenden dolayı ölme ihtimali ile az yiyenlere göre yüzde 15 daha fazla olduğunu öne sürdü. Araştırmacılar, mısır yağı, zeytinyağı gibi bitkisel yağların insan sağlığı açısından daha önemli olduğunu ifade etti.

50 YIL BOYUNCA İNSANLAR TAKİP EDİLDİ

Amerika'da 50 yıl boyunca 221.00'den fazla kişi takip edildi ve beslenme alışkanlıkları incelendi. Araştırma sonucunda ise tereyağı yerine bitkisel yağları tercih eden insanların ölme olası yüzde 20 azaldığı tespit edildi.

10 GRAM TEREYAĞI BİLE ÖLÜM RİSKİNİ ARTIRIYOR

Her gün 10 gram bitkisel yağ yemenin ölüm riskini 11 kalp hastalıklarını ise yüzde 6 azalttığı ortaya çıktı. Günlük tüketilen 10 gram tereyağı ise kanserden dolay ölüm riskini yüzde 12 oranında artırıyor.

"BİTKİSEL YAĞLARI TERCİH EDİN"

Araştırma boyunca 50 bin katılımcı hayatını kaybetti. Bunlar arasında 12 bin 241', kanserden 11 bin 240'ı ise kalp rahatsızlığından öldü. Beslenme ve diyetetik profesörü emekli Dr. Tom Sanders, "Bu, tereyağı yemeyi seçen insanların, bitkisel yağ yemeyi seçenlere göre daha az yaşadığını gösteren önemli bir çalışma" dedi.

Tereyağında doymuş yağ oranının yüksek olduğunu belirten Dr. Tom Sanders, içerisinde trans yağ asitleri içerdiğini ekledi. Dr. Tom Sanders, bundan dolayı tereyağı yerine bitkisel yağların tercih edilmesini önerdi.