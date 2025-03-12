Yeni bir telefon satın aldığımızda kutusunu heyecanla açarız ama son yıllarda önemli bir eksiklik var. Eskiden kutulardan çıkan şarj aleti ve kulaklıklar artık kayıplara karıştı. Peki, bu durumun sebebi ne?

İlk olarak 2020 yılında iPhone 12 serisiyle birlikte, Apple şarj aletlerini ve kulaklıkları telefon kutusundan kaldırdı ve bu trendin öncüsü oldu. Bu hamleyi, şirket "çevresel sürdürülebilirlik" amacıyla yaptığını açıkladı fakat Apple'ın ardından, Samsung, Xiaomi, OnePlus gibi dev markalar da bunu uygulamaya başladı.

E-ATIKLARI AZALTMA AMACI TAŞIYOR

Ayrıca şirketler bu adımın çevre dostu bir hareket olduğuna vurgu yapıyor ancak bu söylemin söylemin gerçeği ne kadar yansıttığı ise merak ediliyor. Şarj cihazlarının kutulardan çıkarılması, e-atıkları azaltma amacını taşıyor fakat insanların daha fazla adaptör almak zorunda kalması, yeni üretim ve lojistik süreçlerinin başlatılması aslında çevreyi koruma amacına tam anlamıyla hizmet etmiyor. Yani üretim ve dağıtım süreçleri hala çevresel etkiler yaratmaya devam ediyor.

Bir diğer dikkat çeken nokta ise kullanıcıların bu durumdan olumsuz etkilenmesi. Birçok kişi şarj cihazı gibi temel bir aksesuarı ayrı almak zorunda kalıyor.