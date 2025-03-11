Akdeniz mutfağının vazgeçilmezi olan zeytinyağı, sağlık açısından oldukça faydalıdır. Antiinflamatuar özellikleri, kalp sağlığını desteklemesi ve yüksek oranda sağlıklı tekli doymamış yağ asitleri içermesiyle tanınır fakat zeytinyağının kızartmalarda kullanımıyla ilgili merak edilen pek çok soru var. Peki, zeytinyağında kızartma yapmak gerçekten sağlıklı mı?

Zeytinyağı, özellikle ekstra vergini türü, düşük dumanlanma noktasına sahiptir. Dumanlanma noktası, yağın yüksek sıcaklıklara dayanarak ısındığında duman çıkarmaya başladığı sıcaklıktır ve zeytinyağının dumanlanma noktası genellikle 190 derece civarındadır. Bu durum da onu yüksek ısılarda kızartma yapmak için ideal bir yağ yapmaz. Zeytinyağında kızartma yapıldığında, yağ yüksek sıcaklıklara ulaştığında, içeriğindeki besin değerlerini kaybetmeye başlar ve hatta zararlı bileşikler oluşabilir.

Zeytinyağını kızartma yerine, düşük ısıda pişirme veya yemeklere sonradan ekleme gibi yöntemlerle kullanmak daha sağlıklıdır. Özellikle zeytinyağını soslarda, salatalarda veya yemeklerin son aşamasında eklemek, yağın sağlıklı özelliklerini korumasına yardımcı olur. Eğer kızartma yapmak istiyorsanız, zeytinyağının yerine kullanabileceğiniz daha uygun yağlar vardır. Mesela avokado yağı veya kanola yağı, daha yüksek dumanlanma noktasına sahiptir ve bu nedenle kızartmalar için daha uygun seçeneklerden biri olabilir. Bu yağlar, zeytinyağına kıyasla daha yüksek ısılara dayanabilir ve besin değerlerini kaybetmeden kızartma işlemi yapılabilir.

ZEYTİNYAĞININ FAYDALARI

Zeytinyağı, özellikle antioksidanlar ve E vitamini bakımından zengindir, bu da vücudu serbest radikallerin zararlarından korur. Aynı zzamanda kalp sağlığını destekleyen oleik asit içeriğiyle de bilinir fakat bu faydaların zeytinyağının aşırı ısınmasıyla yok olabileceğini unutmamak gerekir. Kızartma sırasında yağın çok fazla ısınması, bu sağlıklı bileşenlerin bozulmasına yol açabilir.