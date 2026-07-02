Cem YILDIRIM

CHP’de 26 il başkanının görevden alınması sonrası yapılan atamalar tartışma yarattı. Yerel seçimlerde aday gösterilmeyince “CHP sandığa gömülecek’’ diyen ve partiden istifa eden Çukurova eski Belediye Başkanı Soner Çetin CHP Genel Sekreter Yardımcısı oldu.

Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki MYK tarafından yapılan atamalarda, hayatını kaybeden Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hakkında iftiralarda bulunan “Gizem Lara” takma isimli Gizem Altunsoy da CHP Ankara İl Yönetim Kurulu üyesi yapıldı. Kurultayın iptali için dava açan Lütfü Savaş’ın avukatı Onur Yusuf Üregen de Ankara İl Yönetim Kurulu üyesi oldu. Yerli ve Milli adlı bir partide genel başkan yardımcısı da olan Üregen CHP yönetimi için “Organize suç örgütü” demişti.

BUTLAN DAVACISINA GÖREV

Genel Merkez yönetimi göreve geldiği günden bu yana toplamda 36 il başkanını görevden aldı ya da tedbirli olarak disipline sevk etti. Özel’e yakın isimlerin ve olağanüstü kurultay talebini yüksek sesle dile getiren isimlerin üzerinin çizilmesi dikkat çekiyor.

Mutlak butlan davacıları arasında yer alan Yılmaz Özkanat Batman il başkanlığına getirildi. Çanakkale İl Başkanı Levent Gürbüz’ün yerine de Koray Akkuş atadı. Akkuş, yerel seçimlerde aday gösterilmeyince CHP’den istifa edip İYİ Parti’ye geçmişti.