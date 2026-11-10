YENİ Parti, önceki gün genel başkanlık ön seçimini yaptı. YENİ Parti lideri Özgür Özel’in tek aday olduğu seçim için 81 ilde 2 bin 502 sandık kuruldu. Yüz binlerce kişi seçim için sandığa koştu. 639 bin 454 üye oy kullanırken, katılım oranı yüzde 81,3 oldu.

‘ÖNCE KENDİ EVİMİZDE’

Ön seçim sonuçlarına ilişkin açıklamada, “Geçerli oyların tamamını alan Özgür Özel, üyelerimizin rekor desteğiyle yeni döneme büyük bir güvenle adım attı. Sandığa giderek iradesini ortaya koyan tüm üyelerimize, bu büyük ve tarihi demokrasi şöleninde emek veren örgütümüze gönülden teşekkür ediyoruz” denildi.

Seçimin ardından Özel, “YENİ Parti olarak milletimize verdiğimiz bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye’ye vadettiğimiz demokrasiyi önce kendi evimizde kuruyoruz. Ülke genelinde yüzde 81,3 katılımla sandığa giderek partisine ve geleceğine sahip çıkan, bizleri Genel Başkanlığa layık gören üyelerimize yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

‘TÜRKİYE YENİLENİYOR’

Özel, şöyle devam etti:

“Bu demokrasi şölenini mümkün kılan, fedakârca, özveriyle çalışan örgütümüze şükranlarımı sunuyorum. Söz de karar da yetki de milletindir. Üyelerimizden aldığımız bu tarihi güveni, 1. Olağan Kurultayımızla, Türkiye’nin sorunlarını çözecek güçlü bir iradeye dönüştüreceğiz. YENİ Parti’yle siyaset ve Türkiye YENİ’leniyor!”

Özgür Özel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’le telefonda görüştü. Karabağ Zaferi’nin 6’ncı yılını kutladı.

‘’Muhtemelen AKP’ye geçecek’

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer’in istifasına ilişkin konuştu. Emre, “AKP’ye geçme konusunda bir duyum bizde de var. Yapmış olduğu açıklama bahane. Görüşmelerde ‘Beni tutuklayıp meclisin içerisinden Çerkezköy Belediye Başkanı’nı, büyükşehir belediye başkanı seçmek istiyorlar. Tüm plan bu’ diyordu. Kendisi geçecek muhtemelen” dedi.