Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) geçmiş dönemlerde milletvekilliği yapan 264 isim, partiden istifa ettiklerini açıkladı. Ortak bir bildiri yayımlayan eski milletvekilleri, siyasi çalışmalarını bundan sonra Özgür Özel liderliğinde kurulacak Yeni Parti'ye destek vererek sürdüreceklerini duyurdu.
Eski milletvekilleri, istifa kararlarının gerekçesi olarak CHP'de yaşanan son gelişmeleri ve "mutlak butlan" kararını gösterdi.
Ortak bildiri yayımlandı
264 eski CHP milletvekilinin imzasını taşıyan açıklamada, partinin köklü tarihine ve Cumhuriyet'in temel değerlerine bağlı oldukları vurgulanırken, son dönemde yaşanan gelişmeler karşısında sessiz kalamayacakları belirtildi.
Açıklamada, "mutlak butlan" kararının CHP'nin demokratik iradesini ortadan kaldırdığı savunularak, mevcut yapı altında partinin temel ilkelerinin savunulmasının mümkün olmadığı ifade edildi.
Eski milletvekilleri, ortaya çıkan meşruiyet krizinin parçası olmayacaklarını belirterek, demokrasi, hukuk devleti, sosyal demokrasi ve parti içi demokrasiyi esas alan yeni siyasi oluşuma destek vereceklerini açıkladı.
Bildiride ayrıca, Özgür Özel liderliğindeki Yeni Parti'nin Cumhuriyet'in kurucu değerlerini yeniden güçlendireceğine inandıkları belirtilerek, Türkiye'nin geleceği için bu oluşuma katkı sunulacağı ifade edildi.
CHP’DEN İSTİFA EDEN 264 MİLLETVEKİLİ
Erol Ağagil
Yaşar Ağyüz
Haydar Akar
Vezir Akdemir İzmir
Zekeriya Akıncı
Yakup Akkaya
Sabahat Akkiraz
Ayşe Nedret Akova
Ali Akyıldız
Bahattin Alagöz
Önay Alpago
Ahmet Altun
Faik Altun
Züheyir Amber
Kemal Anadol
Ali Arabacı
Oya Araslı
Necla Arat
Metin Arifağaoğlu
Çetin Arık Kayseri
Arsan Savaş Arpacıoğlu
Ali Arslan
Gani Aşık
İsmet Atalay
Hasan Aydın
Osman Aydın
Ergün Aydoğan
Feridun Ayvazoğlu
Erdoğan Bakkalbaşı
Mustafa Ali Balbay
Bülent Baratalı
Süheyl Batum
Hüseyin Bayındır
Coşkun Bayram
Kani Beko
İbrahim Yavuz Bildik
Hüsnü Bozkurt
Rıdvan Budak
Mehmet Büyükyılmaz
Rasim Çakır
Halil Çalık
Hüseyin Çamak
Barış Can
İsmet Çanakcı
Tolga Çandar
Ethem Cankurtaran
Fuat Çay
Vahit Çekmez
Süleyman Çelebi
Tarık Cengiz
İzzet Çetin
Dursun Çiçek
Ömer Çiftçi
Hüsnü Çöllü
Yüksel Çorbacıoğlu Artvin
Mehmet Alev Coşkun
Osman Coşkunoğlu
Halil Çulhaoğlu
Ayşe Eser Danişoğlu
Salih Dayıoğlu İzmir
İsmail Değerli
Kemal Değirmendereli
Nurettin Demir
İlhan Demiröz
Hilmi Develi
Turgut Dibek
Celal Dinçer
Orhan Ziya Diren
A.Sedat Doğan
Celal Doğan
Muharrem Doğan
Orhan Düzgün
Mehmet Ali Edipoğlu
Akif Ekici
Kemal Ekinci
Oktay Ekşi
Şükrü Elekdağ
Orhan Eraslan
Nevin Gaye Erbatur
Tuncay Ercenk
Fuat Erçetin
Ali Haydar Erdoğan
Hikmet Erenkaya
Sabri Ergül
Abdurrezzak Erten
Ali Ahmet Ertürk
Refik Eryılmaz
Haluk Eyidoğan
Okan Gaytancıoğlu
Hasan Gemici
Nejat Gencan
Süleyman Girgin
Coşkun Gökalp
Mehmet Gökdağ
Mehmet Göker Burdur
Numan Gültekin
Rahmi Güner
Cemalettin Gürbüz
Zeynep Damla Gürel
Uluç Gürkan
Ayşe Gürocak
Güneş Gürseler
Yalçın Gürtan
Hulusi Güvel
Hasan Güyüldar
Mehmet Haberal
Süleyman Hatinoğlu
Tufan Hirfanoğlu
Güler İleri
Ali Ilıksoy
Mustafa İlimen
Ceyhun İrgil
Mahmut Işık
Ruşen Işın
İbrahim O. Kaboğlu
Mehmet Kahraman
Sena Kaleli
Nail Kamacı
Ekrem Selçuk Kangal
İrfan Kaplan
Mehmet Hilal Kaplan
Emin Karaa
Selahattin Karaahmetoğlu
Erdal Karademir
Ender Karagül
Tuncay Karaytuğ
Atilla Kart
Mehmet Kartal
Yılmaz Kaya
Yakup Kepenek
Mehmet Kerimoğlu
Mehmet Siyam Kesimoğlu
Ahmet Güryüz Ketenci
Ali Keven Yozgat
İsmet Önder Kırlı
Emin Koç
Haluk Koç
Tevfik Koçak
Muhsin Koçyiğit
Devrim Kök
Ural Köklü
Ali İhsan Köktürk
Emre Köprülü
Esfender Korkmaz
Osman Taney Korutürk
Erol Köse
Şevket Köse
Tufan Köse
Erdal Koyuncu
Sedef Küçük
Mehmet Küçükaşık
Mustafa Kul
Sami Kumbasar
Bekir Kumbul
Kazım Kurt
Rüştü Kurt
Muzaffer Kurtulmuşoğlu
Faruk Loğoğlu
Hasan Macit
Bayram Meral
Cengiz Gökçel
Türkan Miçooğulları
Ziya Gökalp Mülayim
Güldal Mumcu
Mehmet Neşşar
Orhan Ocak
Selahattin Öcal
Kadir Gökmen Öğüt
Yalçın Oğuz
Ali Oksal
Şinası Öktem
Güldal Okuducu
Melda Onur
Onur Öymen
Sakine Öz
İsmail Özay
Ahmet Sırrı Özbek
Hüseyin Özcan
Osman Özcan
Suat Özcan
Malik Ecder Özdemir
Kazım Özev
Ramazan Kerim Özkan
Yüksel Özkan
Mustafa Öztin
Harun Öztürk
Cengiz Özyalçın
Mustafa Özyürek
Mustafa Özyurt
Bilgin Paçarız
Mehmet Parlakyiğit
Sedat Pekel
Doğan Şafak
Arif Sağ
Kemal Sağ
Fikri Sağlar
Ali Haydar Şahin
Nadir Saraç
Faruk Sarıaslan
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Mustafa Sayar
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Cevdet Selvi
Bedri Serter
Nur Serter
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Murat Sönmez
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Turan Tayan
Ali Tekin
Hayati Tekin
Mustafa Timisi
Necati Tığlı
Erol Tınaztepe
İsmet Tokdemir
Mehmet Tomanbay
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Celal Topkan
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Altan Tuna
Erol Tuncer
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Rıza Türmen
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Fahrettin Üstün
Kazım Üstüner
Necati Uzdil
Sedat Uzunbay
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Abdülaziz Yazar
M. Ziya Yergök
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İdris Yıldız
Mahmut Yıldız
Sacid Yıldız
Dilek Yılmaz
Mustafa Yılmaz (Malatya)
Rıza Yılmaz
Ahmet Yılmazkaya
Bayram Yılmazkaya
Vedat Yücesan
Alaattin Yüksel
Hilmi Yükselen
Bekir Yurdagül
Rafet Zeybek
Veli Zeren