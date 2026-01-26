CHP lideri Özgür Özel, Yalova mitinginde deprem bölgesinde imzalatılan ‘boş senetleri’ hatırlattı ve “Hataylılar ‘Boş Senetçi Murat’ diye tanımlıyorlar” diyerek Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a yüklendi.

‘BOŞ SENETÇİ MURAT’

Özel, Yalova’da ‘boş senetçi’ kavgasını başlatan şu ifadeleri kullandı: “Bu Murat Bey’i Hataylılar ‘Boş Senetçi Murat’ diye tanımlıyorlar. Dediler ki, ‘En zor günümüzde geldiler, ‘Biz deprem konutlarını bir yıl içinde bitireceğiz’ dediler. ‘Oyu bize verin, görün bir yıl sonra evdesiniz’ dediler. Oyu verdik, bir yıl sonra evlerin %2’sini bitirebildiler, iki yıl sonra %30’unu bitirebildiler, üç yıl sonra %70’ini bitirebildiler; bununla övünüyorlar. Üç yıl konteynerde kalmışım, yağmurun çamurun altında kalmışım. Boş senete imza atmazsan evin anahtarını vermem’ diyorlar.”

LAF DEĞİL ESER ÜRETİYORUZ

Bakan Kurum, Özel’e şu cevabı verdi: “CHP eser üretemediği gibi artık laf da üretemiyor. Özgür Özel her yerde bozuk plak gibi Murat Kurum da Murat Kurum. Rüyanda bile göremeyeceğin eserleri biz üretiyoruz diye aklın çıkıyor!”

MÜTEAHHİT GİBİ KONUŞUYORSUN

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Bakan Kurum’un sözlerine “İmar Affı ile ‘müjde’ verip on binlerce insanımıza mezar ettiğin şehirleri, altına attığın ‘ÇED Olumlu’ imzanla İliç’te siyanürlü toprağa gömdüğün madencileri, Salda Gölü’nde talan ettiğin doğayı, kapı kapı gezen TOKi mağdurlarını, boş senet imzalattığın deprem mağdurlarını biz çok iyi biliriz. Senin hakkında attığın adımı bile ‘Büyük icraat’ diye haber yapan haber kanalların gizli sahiplerinin sana olan sevgilerinin nedenlerini de… Aramızda bir fark var. Sen müteahhit gibi konuşuyorsun, biz halkın avukatı gibi soruyoruz!” karşılığını verdi.

ESER DEĞİL, TEFECİ SİYASETİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre ise Kurum’a “Sayın Murat Kurum, ‘eser’ diye pazarladığınız düzenin gerçek adı; Depremzedeye kurulmuş bir tuzaktır! İktidar, vatandaşına tuzak kurmaz Sayın Kurum! Bu eser siyaseti değil, düpedüz tefeci siyasetidir!” dedi.

Özel’e cevap verdi: Derdini biliyorum

Bakan Kurum, Özel’e sosyal medya hesabından cevap verdi ve “Ben senin derdini biliyorum! Senin derdin; deprem bölgesinde inşa ettiğimiz 455 bin konut. Senin derdin; milletimiz için yapacağımız 500 bin sosyal konut” dedi.