CHP'nin 'Terörsüz Türkiye' komisyonuna katılımında bazı kesimlerde endişeler oluşurken parti kurmayları bu endişelere dair, "Bizim de AKP’nin bir oyununa alet olmaya, Erdoğan’ı sonsuza kadar cumhurbaşkanı yapacak bir anayasa değişikliğini onaylamaya ya da kurucusu olduğumuz değerleri tartıştırmaya niyetimiz yok” değerlendirmesini yaptı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre parti 'dar gündemi kabul etmeyeceklerini' söyledi.

CHP kurmayları şunları kaydetti:

-Basın ve ifade özgürlüğü konusunda atılması gereken adımlar var.

-Sosyal medyada yapılan paylaşımlar tutukluluk sebebi olmamalı. İktidar, hoşuna gitmeyen bir yorum yapanı ‘terörist’ diyerek tutuklamamalı.

-Cumhurbaşkanı'na hakaretten bu kadar dava olmamalı. Terör sorununun bitmesi yalnızca demokratikleşmeyle olur. İşte biz bunun gibi bir çok başlığın bu komisyonda konuşulmasını istiyoruz.

-Şehit ve gazi ailelerinin görüşlerini, kayyumları, belediye başkanlarımızın ve cumhurbaşkanı adayımızın tutuklanmasını ve daha pek çok adaletsizliği gündeme getireceğiz. İnatla bu konulardan kaçılırsa da bunu kabul etmeyiz