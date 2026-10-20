Türkiye Diyanet Vakfı’nın Gazze bağışları da dahil, yardım paralarını fonda değerlendirmesine yönelik tartışma büyüdü. Vakıf, kaynakların “faizsiz finans ilkelerine uygun” değerlendirdiğini ve değer kaybı yaşanmadığını savundu. Ekonomist Mustafa Sönmez ise “Diyanet İşleri Başkanlığı ile vakıf arasındaki ilişkiye dikkat çekerek ‘’Diyanet Vakfı, Diyanet İşleri Başkanlığının uzantısıdır. “2 milyar TL’nin üstünde bir kaynak, niye bir devlet bankasında değil de, iktidara yakın Çalık Grubu’nun fonunda?” diye sordu.

Açıklanan belgelere göre Vakfın Aktif Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu’nda (TLK) 1 milyar 221 milyon 339 bin 650 adet katılma payı bulunuyor. Bu miktarın fondaki toplam tedavül paylarının yüzde 59,65’ine karşılık geldiğini aktaran Sönmez, piyasa değerinin de yaklaşık 2 milyar 180 milyon lira olduğunu belirtti.

TDV tarafından yapılan açıklamada ise ‘’Vakfımız, mali kaynaklarını faizsiz finans ilkelerine uygun olarak değerlendirmektedir. Portföy yönetim şirketlerinde ve tasfiye kararı alınan ilgili fonlarda herhangi bir mali kaynağımız yoktur’’ denildi. Vakıf kaynaklarının değer kaybına uğramadığı, ve borsa yatırımı yapılmadığı da vurgulandı.