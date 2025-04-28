ING analisti Chris Turner, "Veriler bu hafta doların ana itici gücü olacak. Piyasalar, tüketici ve iş dünyası güvenindeki düşüşün işten çıkarmalarla sonuçlandığına dair herhangi bir işaret arayacak" değerlendirmesini yaptı.

Fed Başkan Yardımcıbsı Christopher Waller, işsizliğin keskin bir şekilde artması halinde Fed'in faizleri daha erken ve daha derin bir şekilde düşürebileceğinin sinyalini verdi, ancak bunun Başkan Trump'ın karşılıklı gümrük tarifelerini geri getirip getirmeyeceğine karar vermesinin ardından yaz sonuna kalabileceğini söyledi.

Turner, "Doların yönü, ABD verilerinin faiz indirimi beklentilerinde daha fazla artışı hak edecek kadar zayıf olup olmadığına bağlı olacak" dedi.

ABD tarım dışı istihdam verisi 2 Mayıs Cuma günü açıklanacak.