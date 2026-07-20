Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'nin düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası 39 gün sürdü. Meksika'nın başkenti Mexico City'de bulunan Azteca Stadı'ndaki Meksika-Güney Afrika mücadelesiyle başlayan turnuva, ABD'nin New York şehrindeki New York New Jersey Stadı'nda oynanan İspanya-Arjantin final müsabakasıyla tamamlandı. Arjantin'i normal süresi 0-0 biten maçta uzatmalarda bulduğu golle 1-0 yenen İspanya, Dünya Kupası'nın sahibi oldu.

Gol kralı Kylien Mbappe

Turnuvada 10 gol kaydeden Fransız futbolcu Kylien Mbappe, organizasyonun gol kralı oldu. Mbappe'yi 8 golle Arjantinli oyuncu Lionel Messi ve 7 gol atan İngiliz futbolcu Jude Bellingham takip etti. Dünya Kupası'ndaki toplam gol sayısını 22'ye yükselten Mbappe, kupa tarihinin de en golcü oyuncusu unvanına sahip oldu.

3'üncülük maçı tarihe geçti

Dünya Kupası'nda 3'üncülük maçı Fransa ile İngiltere arasında oynandı. İngiltere'nin 6-4 kazandığı karşılaşma, organizasyonun en gollü mücadelesi olurken, Dünya Kupası tarihinin en gollü 5. maçı oldu. Futbolseverlerin 10 gol izlediği 90 dakika, Dünya Kupası tarihinin en gollü 3'üncülük maçı olarak kayıtlara geçti. Daha önceki en gollü 3'üncülük mücadelesi 1958'de oynanmıştı. Fransa, Batı Almanya'yı 6-3 mağlup etmişti. Fransa-İngiltere mücadelesi, 1982'den bu yana bir maçta atılan en fazla golün olduğu maç oldu. Dünya Kupası'nda 10 ve üzeri golün atıldığı son mücadele 1982'de Macaristan ile El Salvador arasında oynandı. Karşılaşmayı Macaristan 10-1 kazandı.

En iyi oyuncu Rodri, en iyi kaleci Simon

İspanya Milli Takımı'nın kaptanı Rodri, Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusu seçildi. Takımının turnuvada oynadığı 8 maça da ilk 11'de başlayan 30 yaşındaki futbolcu, istikrarlı performansıyla da dikkati çekti. Rodri, Arjantin maçının ardından kaptan olarak Dünya Kupası'nı kaldıran isim oldu. İspanya Milli Takımı'nın ikinci kaptanı konumundaki kaleci Simon da organizasyonun en iyi file bekçisi seçildi. Oynadığı 8 maçta kalesinde yalnızca 1 gol gören Simon, 7 mücadelede rakip forvetlere gol izni vermedi.