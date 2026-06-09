Her toplumun günlük yaşam ritmi, çalışma düzeni ve kültürel alışkanlıkları uyku süreleri üzerinde belirleyici bir rol oynuyor. Bazı ülkelerde gün içinde yapılan kısa dinlenmeler toplam uyku süresini artırırken, bazı toplumlarda geç saatlere kadar devam eden sosyal yaşam gece uykusunun kısalmasına neden olabiliyor.

Bilim insanlarının son yıllarda gerçekleştirdiği araştırmalar, ülkeler arasındaki uyku alışkanlıklarının dikkat çekici farklılıklar gösterdiğini ortaya koyuyor. Elde edilen veriler, temel biyolojik ihtiyaçlarımızdan biri olan uykunun süresinin yaşanılan coğrafya ve yaşam tarzına göre değişebildiğini gösteriyor.

Ortalama uyku süresine göre öne çıkan ülkeler

Hollanda: Ortalama 8 saat 5 dakika

Yeni Zelanda: Ortalama 8 saat 4 dakika

Fransa: Ortalama 8 saat 3 dakika

Avustralya: Ortalama 8 saat 1 dakika

Belçika: Ortalama 8 saat 1 dakika

Kanada: Ortalama 7 saat 58 dakika

Birleşik Krallık: Ortalama 7 saat 54 dakika

ABD: Ortalama 7 saat 52 dakika

Japonya: Ortalama 7 saat 30 dakika

Singapur: Ortalama 7 saat 24 dakika

TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

Paylaşılan verilere göre Türkiye'de bireylerin ortalama gece uykusu süresi yaklaşık 6,8 saat olarak ölçülüyor. Bu ortalama ile Türkiye, dünya genelindeki sıralamada 20–25. basamaklarda konumlanıyor.