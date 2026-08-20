Ekonomi ve Barış Enstitüsü (IEP), dünya nüfusunun yüzde 99,7'sini kapsayan 163 ülke ve bölgenin değerlendirildiği 2026 Küresel Barış Endeksi raporunu yayımladı. Kamu güvenliği, iç ve dış çatışma boyutu ile militarizasyon derecesi gibi 23 farklı kriterin incelendiği raporda, İzlanda 19 yıldır üst üste dünyanın en barışçıl ülkesi unvanını korudu. AVRUPA DÜNYANIN EN İSTİKRARLI BÖLGESİ OLDU Küresel ölçekte genel barış düzeyinin düşüş gösterdiği raporda, Avrupa gezegenin en istikrarlı bölgesi olma konumunu sürdürdü. En barışçıl ilk 10 ülke arasına 7 Avrupa ülkesi girmeyi başardı. DÜNYANIN EN BARIŞÇIL İLK 10 ÜLKESİ İzlanda (Daimi ordusunun olmaması, düşük suç oranı ve yüksek kamu güveni) Yeni Zelanda (Yüksek istikrar ve vatandaş güvenliği) İsviçre (Siyasi tarafsızlık ve düşük şiddet suçu oranları) Slovenya (Güçlü iç uyum ve bölgesel istikrar) İrlanda (Etkili demokratik kurumlar ve askeri çatışmalardan uzak durma) Avusturya (Yüksek güvenlik ve yaşam konforu standartları) Portekiz (Sosyal kalkınma ve düşük suç oranları) Singapur (Güneydoğu Asya'nın en güvenli ve katı hukuk kurallarına sahip ülkesi) Finlandiya (Sosyal koruma ve güçlü ulusal dayanıklılık) Japonya (Düşük sokak şiddeti oranıyla Doğu Asya'dan giren tek ülke)

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.