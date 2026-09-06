DÜNYANIN EN GÜZEL KIZI DOMİNİKLİ ÖĞRETMEN OLDU
Miss World 2026 yarışmasının finali Vietnam’ın Nha Trang kentinde gerçekleştirildi. 5 Eylül Cumartesi günü düzenlenen büyük finalde Dominik Cumhuriyeti’ni temsil eden Joheirry Mola Dominguez birinci seçilerek tacın sahibi oldu. İspanya’dan Elisabeth Reynés Alabern ikinci, Malezya’dan Taanusiya Chetty ise üçüncü sırada yer aldı.
TACI DOMİNİK CUMHURİYETİ’NE GÖTÜRDÜ
People'ın haberine göre; Miss World yarışmasının finalinde Dominik Cumhuriyeti, İspanya, Malezya, Vietnam, Eritre ve Güney Afrika’dan gelen finalistler mücadele etti. Rakiplerini geride bırakan Dominguez, Miss World 2026 tacını taktı.
24 yaşındaki güzellik kraliçesi tacını, geçen yıl yarışmayı kazanan Taylandlı Opal Suchata Chuangsri’den devraldı. Chuangsri, Miss World tarihinde Tayland’a ilk birinciliği getiren isim olmuştu.
İNGİLİZCE EĞİTİMİ İÇİN ÇALIŞIYOR
Dominguez, finalde kendisine yöneltilen “Ülkenizde hangi Beauty with a Purpose projesini desteklediniz ve Miss World seçilirseniz bunu nasıl geliştirmek istersiniz?” sorusuna verdiği yanıtla da dikkat çekti.
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Güzellik kraliçesi, dezavantajlı topluluklarda yaşayan çocuklara İngilizce eğitimi ulaştırmayı amaçlayan projesini anlattı. İngilizcenin çocuklar ve gençler için yeni fırsatların kapısını açabilecek önemli bir araç olduğunu belirten Dominguez, projesini Miss World platformunda daha geniş kitlelere ulaştırmak istediğini ifade etti.
ÖĞRETMEN, MUHABİR VE SOSYAL GİRİŞİMCİ
Miss World organizasyonunun profilinde Dominguez; eğitimci, toplum savunucusu ve iletişimci olarak tanımlanıyor.
Universidad Iberoamericana’da İşletme Yönetimi ve İdaresi eğitimi alan Dominguez, “Voices of Tomorrow” adlı kuruluşun kurucusu ve başkanı. Organizasyon aracılığıyla dezavantajlı topluluklarda yaşayan çocuk ve gençlere İngilizce eğitimi verilmesine destek oluyor.
İngilizce olarak Edebiyat ve Sosyal Bilgiler dersleri veren Dominguez, aynı zamanda Univision New York’un “Ventana a Quisqueya” programında muhabirlik yapıyor. Profesyonel model olarak da çalışmalarını sürdüren Dominguez, Goya Gives Ambassador görevini yürütüyor.
TÜRKİYE’Yİ SILA SARAYDEMİR TEMSİL ETTİ
Miss World 2026’da Türkiye’yi Sıla Saraydemir temsil etti. Saraydemir, yarışmada ilk 40 arasına girmeyi başardı.
Yarışma sürecinde “Beauty With a Purpose” kapsamında Türkiye Down Sendromu Derneği’ni ziyaret eden Saraydemir, sosyal sorumluluk çalışmalarında da yer aldı.
Miss World 2027 yarışmasına ise Tanzanya ev sahipliği yapacak.
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