İNGİLİZCE EĞİTİMİ İÇİN ÇALIŞIYOR

Dominguez, finalde kendisine yöneltilen “Ülkenizde hangi Beauty with a Purpose projesini desteklediniz ve Miss World seçilirseniz bunu nasıl geliştirmek istersiniz?” sorusuna verdiği yanıtla da dikkat çekti.